Sei a dieta? Attenzione allo yogurt magro, può farti ingrassare

Quando siamo a dieta è facile buttarsi sullo yogurt magro, ma attenzione: se non mangiato con le giuste accortezze fa ingrassare!

Sei a dieta e vuoi essere sempre sicuro al 100% sui cibi che è possibile mangiare senza sconvolgere i tuoi piani? Se credi che lo yogurt magro possa essere un valido alleato, stai attento: se non assunto nelle giuste dosi e nei giusti tempi fa ingrassare! Non ci credi? Andiamo a scoprire insieme il perché!

LEGGI ANCHE: — Mangia yogurt e curcuma insieme, la dieta che dura solo 2 settimane e ti fa dimagrire

Yogurt magro a dieta: senza attenzione fa ingrassare!

Partiamo da un assunto: lo yogurt è un ottimo alleato nella dieta e nel perdere i chili di troppo, specie se utilizzato come snack ammazzafame. Tuttavia, se non stiamo attenti, è facile commettere alcuni semplici errori che trasformano questo alleato in una bomba calorica dagli effetti completamente controproducenti.

Anche se ad un primo sguardo può sembrare innocuo, infatti, lo yogurt magro fa ingrassare se non assunto correttamente. Anche perché spesso vengono identificati come “magro” anche yogurt che hanno contenuti di zucchero e grassi decisamente elevati.

Gli errori che facciamo quando mangiamo lo yogurt a dieta

Per questo motivo, l’ideale è cominciare dal banco frigo del supermercato, dove comprare lo yogurt a 0 grassi, facendo sempre attenzione alla lista degli ingredienti. Leggere l’etichetta è il primo passo per evitare brutte sorprese sul nostro giro vita!

Un altro errore che facciamo spesso è quello di non misurare le porzioni, concentrandoci sul fatto che “tanto si tratta di yogurt magro, posso mangiarne quanto ne voglio”. Beh, come potete immaginare non è così. E razionare al meglio la nostra dose giornaliera è un passo importante per non ritrovarci quello yogurt sui numeri della bilancia.

Infine, cerchiamo di limitare gli extra che aggiungiamo: frutta fresca o frutta secca, cereali o miele (o addirittura il pandoro)… Troppo spesso queste aggiunte ci fanno raggiungere facilmente un contenuto calorico elevato. E se non è lo yogurt che fa ingrassare, lo possono senz’altro fare gli extra. Attenzione a non esagerare!

Foto: Shutterstock