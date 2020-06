Diete da evitare, state alla larga da queste 4: cosa succede al corpo

La prova costume è dietro l'angolo, ma attenzione alle diete radicali che possono fare male al nostro corpo: ecco le 4 da evitare

Le diete vanno fatte con attenzione, perché se non scegliamo quelle adatte al nostro caso o peggio seguiamo soluzioni radicali rischiamo di peggiorare la situazione piuttosto che migliorarla. Ecco 4 diete da evitare.

Affidarsi alle diete fai da te non è la soluzione corretta quando si vuole perdere peso. E’ sempre bene consultare un medico e farsi guidare quindi da un esperto. I rimedi che promettono ottimi risultati in poco tempo, possono essere nocivi per il nostro corpo. Ecco perché, in vista della prova costume, vi vogliamo segnalare 4 date radicali da evitare.

Iniziamo dalla dieta del gruppo sanguigno.

Secondo questa dieta, ogni gruppo sanguigno ha alimenti positivi ed alimenti da evitare. Ad esempio, se appartenete al gruppo A, dovrete ridurre il consumo di frutta e verdure. Il gruppo B dovrebbe prediligere alimenti che contengono il lattosio, quelli del gruppo AB non hanno restrizioni e il gruppo O deve prediligere semi oleosi e carne rossa.

A questa dieta viene fatta una semplice contestazione: non esistono basi scientifiche che ne dimostrino la sua efficacia. Inoltre, come può bastare l’indicazione del gruppo sanguigno per stabilire la nostra dieta e non considerare altri aspetti?

Un’altra dieta radicale da evitare è la Forking, molto in voga all’estero ma anche in Italia. Secondo questa dieta, possiamo assumere solo quegli alimenti che possiamo mangiare con la forchetta. Le differenze maggiori si notano a cena. Infatti se a pranzo e a colazione non ci sono particolari restrizioni, a cena non si possono mangiare: zuppe e minestre, perché richiedono il cucchiaio, no alla carne che deve essere tagliata e quindi vede l’entrata in gioco del coltello; per lo stesso motivo è escluso anche il pesce, o la pizza, o i formaggi che vanno spalmati.

Una dieta decisamente troppo sbilanciata.

Tra le 4 diete da evitare, troviamo quella detta della Luna Piena. Si tratta di un regime alimentare che segue le fasi lunari. Durante la fase della luna piena si fa un digiuno di 24 ore durante il quale si possono bere solo acqua, succhi di frutta e succhi di verdura. Terminata la prima fase della luna si riprende a mangiare in modo graduale preferendo carne bianca alla griglia e verdure (non fritte). No a dolci, caffè e cibi grassi.

Infine chiudiamo parlando della Baby Food Dieta, ovvero la dieta degli omogeneizzati. Arriva dagli Stati Uniti e prevede l’assunzione di 13/14 vasetti di omogeneizzati (il cibo pensato per neonati) al giorno, in sostituzione di tutti i pasti.

Si tratta di alimenti ricchi di vitamine, privi di zuccheri aggiunti e non salati. Molte le star che la seguono o l’hanno seguita (tra queste Lady Gaga). Sebbene a livello di principi nutrienti possa sembrare una dieta equilibrata, il rischio è quello di non essere sazi.

Insomma il consiglio che vi diamo se volete perdere peso, è sempre lo stesso e non ci stancheremo mai di ripeterlo: affidatevi ad un medico o ad un nutrizionista e non seguite mai le diete fai da te.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.