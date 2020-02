Dimagrire con il caffè, il metodo scientificamente provato

Che il caffè sia un buon alleato nella dieta è risaputo, ma ora una serie di studi confermano che esiste un metodo scientificamente provato per dimagrire: il trucco è aggiungere un pizzico di…

Il caffè ci dà il buongiorno tutte le mattine, il nostro miglior amico almeno fino alle 9.00 quando in genere poi si è costretti ad accendere il pc e barcamenarsi tra scartoffie, telefonate e colleghi: l’oro nero diventa un preziosissimo alleato anche nella dieta, aiuta infatti a dimagrire con un metodo scientificamente provato.

Tutto sta nell’accelerare il metabolismo e portare il nostro corpo a bruciare più velocemente le calorie che ingeriamo. Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine ha dimostrato che consumare caffeina contribuisce alla riduzione della massa grassa e un’altra ricerca parallela – condotta dal Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong in Cina – ha indagato sull’azione combinata di caffè e cannella per dimagrire più rapidamente.

Dimagrire con il caffè, la ricetta per perdere peso: cosa fare tutte le mattine

La spezia dal sapore pungente è infatti un validissimo aiuto per contrastare l’obesità e ridurre il peso corporeo: insieme al caffè costituisce una vera e propria ricetta dimagrante alla portata di tutti o quasi.

Essa, si apprende da un altro studio apparso ancora sulla National Library of Medicine, “induce la termogenesi autonoma delle cellule adipose e la riprogrammazione metabolica”.

Caffè, attenzione alle controindicazioni: i rischi

Per iniziare quella che a tutti gli effetti potrebbe essere definita una dieta del caffè, basta iniziare ogni mattina con una tazza di caffè da aromatizzare con mezzo cucchiaino di cannella: lo zucchero – va da sé – è bandito, altrimenti vanificherebbe le azioni del composto rallentando il processo metabolico.

Ricordiamo che dimagrire con il caffè non è consigliato a tutti: le donne in gravidanza devono assumere caffeina in quantità moderate, chi soffre di palpitazioni e ansia deve stare molto attento, così come vi sono alcune avvertenze sull’uso della cannella. Chi soffre di problemi ai reni o insufficienza epatica è bene che ne stia lontano.

Foto@Kikapress/Shutterstock