State pensando di preprare un party per Halloween? Ecco alcune ricette dolci e salate facili da preparare e soprattutto sane!

Halloween si avvicina e anche se in realtà non è una festa della nostra tradizione, ormai da anni cogliamo l’occasione per fare piatti in tema soprattutto per i bambini. Ecco allora come realizzare dei dolci sani e simpatici e soprattutto alla portata di tutti!

Dolci di Halloween sani e simpatici che chiunque può fare

Che paura mi fanno

tutti i mostri dell’anno

spaventosi, tremendi

terrificanti, orrendi… La notte e pure il giorno

mi stanno sempre attorno!

saran pericolosi…

o solo un po’ mostruosi? (dal libro Filastrocche die mostri)

State pensando di organizzare un party per festeggiare la notte delle streghe? Invece delle classiche caramelle, ecco alcune divertenti e sfiziose creazioni che non solo sono buone ma anche sane e che siamo certi i bambini apprezzeranno. La bocca del mostro, le banane fantasma e le zucche di mandarino, senza dimenticare gli hamburger mostruosi: pronti per cimentarvi in una cucina mostruosa?

Zucche mandarino e banane fantasma

Si tratta di un piatto molto facile da preparare e che richiede pochi minuti. Tutto quello di cui avrete bisogno sono delle banane e dei mandarini (o delle clementine) delle gocce di cioccolata e dei pezzetti di sedano.

Preparate per prime le zucche di mandarini. Sbucciate i mandarini e disponeteli su un piatto. Quindi tagliate delle piccole lingue dai gambi di sedano, cercando di mantenere una proporzione in base alla dimensione dei mandarini, e metteteli al centro del mandarino come se fosse il picciolo della zucca. Coprite il piatto con della pellicola e mettete il tutto in frigorifero. In questo modo la frutta non si seccherà.

Passate dunque alle banane fantasma. Una volta sbucciate le banane tagliatetele a metà in modo che il taglio sia netto e permetta di far stare in verticale le due metà. Aiutandovi con uno stuzzicadenti, realizzate le cavità degli occhi e della bocca, dove inserirete le mini gocce di cioccolato.

Per realizzare la bocca del mostro, potete farvi aiutare anche dai vostri bambini. Servono: mele (verdi o rosse), burro di arachidi, delle noccioline sbucciate non salate. Lavate bene le mele e tagliatele a fette con la buccia. Cospargete un lato di ogni fetta con il burro di arachidi. Quindi Assemblatele come se fossero una bocca, usando le noccioline per fare i denti.

Il gioco è fatto e i vostri ‘mostri fruttosi’ sono pronti per essere serviti.

Hamburger mostruosi

Tutto quello che vi serve per questo piatto spaventoso, sono degli hamburger, i panini, cetriolini sottaceto, fette sottili di formaggio, foglie di insalata, ketchup, senape, olive. Potete dare sfogo alla vostra creatività.

Una volta cotto l’hamburger, e scaldato il pane, farcitelo nel modo più mostruoso che potete. Ad esempio tagliate le fette di formaggio come se fosse la corona di un re…e poi mettetele sulla carne in modo tale che la parte appuntita sbuchi fuori. lasciate del ketchup coli da sotto il cappello di pane. Usate delle fettine di cetrioli sottaceto per fare gli occhi del mostro.. Insomma lasciatevi ispirare dalla mostruosità!

