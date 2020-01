Avere un seno prosperoso può essere una croce od una delizia. Avere un seno abbondante, ad esempio, può comportare problemi alla schiena. Ma avreste mai pensato che ci potesse essere una correlazione tra le sue dimensioni e la predisposizione ad ammalarsi? Ebbene la risposta arriva da uno studio condotto dall’Università di Varsavia.

Le donne col seno prosperoso rischiano di ammalarsi di più: lo dice la scienza

Lo studio coinvolgeva un’ampia analisi sulle tipologie di seno e sugli stereotipi legati alle sue dimensioni. Ad esempio la maggior parte delle donne e degli uomini lega l’idea di un seno prosperoso ad un maggiore desiderio sessuale, ad una maggiore efficienza riproduttiva e nella lattazione e infine alla promiscuità femminile. Secondo molti una donna con un seno grande è più incline al tradimento rispetto ad una con un seno piccolo o medio.

Ma lasciando da parte questi stereotipi, quello che lo studio ha messo in evidenza è che le donne con il seno prosperoso hanno una maggiore predisposizione alle malattie. La ricerca, pubblicata sulla rivista medica Archives of Sexual Behaviour, ha analizzato 163 donne divise in due gruppi: seno grande e seno piccolo.

Nel periodo di studio è stato visto che quelle con il seno piccolo hanno avuto tosse e influenza per 3-4 giorni; quelle con il seno grande per 8 giorni. La presenza nelle cellule del tessuto adiposo dell’ormone chiamato leptina indebolirebbe il sistema immunitario e di conseguenza aumenterebbe il rischio di ammalarsi e una maggiore difficoltà di guarigione. Non solo. Avrebbero un maggior rischio di soffrire di diabete di tipo 2, e per la maggior presenza di tessuto fibro ghiandolare sarebbero più predisposte al cancro al seno.

Il consiglio dei medici per le donne con un seno prosperoso è quello di assumere molta Vitamina C e di condurre una vita sana.

Crediti foto@Kikapress