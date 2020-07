Dormi male con questo caldo? I cibi che fanno dimagrire e riposare bene

Gli effetti benefici del riposare bene sono molteplici: da una pelle più luminosa ad una linea perfetta. Ecco i cibi che fanno dimagrire e aiutano a dormire

Un buon sonno è importante sia per avere le giuste energie con cui affrontare la giornata, sia per una corretta funzione del nostro organismo. Ma con questo caldo non è facile dormire bene. Ci sono alcuni cibi che possono aiutare a dimagrire e a riposare bene.

Diversi studi hanno evidenziato come il sonno giochi un ruolo fondamentale per la salute del nostro corpo. Chi non riposa bene, ha un più alto valore delle grelina, un ormone che stimola l’appetito, e quindi tende a mangiare di più. Tuttavia il caldo può compromettere la qualità del sonno, ma con i giusti alimenti possiamo tornare a dormire sonni tranquilli e perché no a dimagrire.

Tra questi cibi ci sono la pasta, il riso, l’orzo e il pane che favoriscono la sintesi della serotonina. Anche yogurt latte e formaggi sono alleati preziosi per riposare bene, così come le banane, le mele, le albicocche e le pesche. Tra le verdure si a cavolo, lattuga, spinaci, carciofi e la verdura a foglie larghe.

Favoriscono il riposo anche i semi di zucca, la frutta secca, i datteri e le tisane a base di malva, camomilla, melissa e biancospino.

Tra gli alimenti invece da evitare per un corretto riposo ci sono quelli ricchi di sale (patatine, cibi in scatola, salatini) e quelli eccessivamente zuccherini. Non aiutano nemmeno gli insaccati, la pancetta, i crauti, le melanzane, il pecorino, il cheddar, il groviera e il gorgonzola. La sera meglio evitare il vino, l’alcol, il caffè, la cioccolata e le bevande energetiche.

