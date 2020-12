Annusate il caffè appena fatto la mattina? Beh sappiate che è un ottimo test casalingo per capire se avete contratto il Covid

Il caffè ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo e può essere usato anche per capire se è stato contratto il Covid-19.

Ecco perchè il caffè aiuta a diagnosticare il Covid

Assumere una giusta quantità di caffè può non solo darci la carica per iniziare la giornata, ma anche esporci a minori probabilità di cancro al colon, aiuta l’insufficienza cardiaca e stando a quanto affermato dalla Johns Hopkins Medicine, diminuisce il rischio di Alzeheimer. A questa lista si aggiunge anche la possibilità di essere usato come test per capire se abbiamo contratto il Coronavirus.

Tra i sintomi più diffusi tra le persone che hanno contratto il virus, c’è la perdita dell’olfatto e del gusto. Ed è proprio per questo che un gruppo di ricercatori ha suggerito di usare l’aroma del caffè come test casalingo.

“Una delle cose che può essere fatta abbastanza facilmente, abbastanza oggettivamente da qualcuno a casa – ha detto a Tufts Now James Shwob, professore alla Tufts University School of Medicine – sarebbe prendere del caffè macinato e vedere quanto lontano puoi tenerlo e ancora sentirne il profumo. Se il tuo naso non è congestionato e hai problemi a riconoscere quelli o altri profumi che ti sono familiari, potresti chiamare il tuo medico per fare il test.”

Ovviamente non è un test affidabile e il fatto che una persona non senta il profumo del caffè non necessariamente vuol dire che è affetta da Covid-19. Restano valide tutte le direttive date fino ad ora dall’OMS. I sintomi cui prestare attenzione e se presenti chiamare il proprio medico sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie o dolori muscolari.

Crediti foto@Shutterstock