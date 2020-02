Non farlo dopo aver mangiato: 5 errori comuni che danneggiano il corpo

Molto spesso inconsapevolmente commettiamo una serie di errori dopo aver mangiato: ecco cosa è meglio non fare dopo i pasti e cosa rischiamo

Errori dopo aver mangiato: cosa sbagliamo e cosa rischiamo

L’attenzione ad un’alimentazione sana e ed equilibrata deve essere sempre alta, ma spesso ci ritroviamo a commettere degli errori dopo aver mangiato soltanto perché non siamo a conoscenza delle conseguenze di alcune abitudini sbagliatissime dopo i pasti.

Talvolta, infatti, la nostra routine quotidiana ci porta a fumare una sigaretta dopo pranzo, oppure a coricarci subito dopo cena, eppure queste pratiche sono considerate nocive per il nostro organismo.

Tra i più comuni e diffusi errori dopo aver mangiato, annoveriamo per l’appunto, la sigaretta: fumare in seguito al pasto provoca una maggiore difficoltà da parte del nostro corpo di assorbire e assimilare le vitamine e i minerali: basta far passare trenta minuti per allontanare questo pericolo, anche se – è bene ricordarlo – fumare resta comunque nocivo.

Queste sviste dopo aver mangiato danneggiano l’organismo, attenzione alla siesta

Anche la cosiddetta pennichella dopo pranzo è sbagliatissima: dormire con il cibo ancora sullo stomaco ostacola una buona digestione, senza contare che aumenta il livello di acidità. Gli esperti raccomandano di attendere almeno due ore prima di coricarsi.

Allo stesso modo anche andare in palestra o fare attività fisica all’aperto può essere controproducente per il nostro organismo: muoversi dopo i pasti principali, infatti, significa andare incontro a nausee e gonfiori. Meglio non commettere questi errori dopo aver mangiato e limitarsi, in caso, ad una piacevole passeggiata

Attenzione anche a farvi la doccia dopo pranzo o cena: è sempre bene anticipare questo momento a prima dei pasti: d’altronde sappiamo bene che fare il bagno dopo mangiato rischia di farci bloccare la digestione.

Infine non bevete tè dopo i pasti, si corre il rischio di ostacolare l’assorbimento del ferro: è invece consigliato attendere un paio d’ore, o il consueto tè delle cinque!

