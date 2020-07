Essere già arrivato ovunque tu vada: i viaggi in camper sono libertà, ma ci sono alcune cose da tener presenti sia prima che durante il viaggio.

Un road trip all’insegna della libertà, che vi permette di dormire in mezzo alla natura senza dover cercare case o alberghi. E’ la meraviglia dei viaggi in camper. Ma se è la vostra prima volta, ci sono delle cose che dovete tener presenti

Estate, viaggi in camper? Ecco cosa devi portare assolutamente con te

Leggi anche: >> IL VIAGGIO DI NOZZE GIUSTO? SCEGLILO IN BASE AL SEGNO ZODIACALE

Il bello dei viaggi in camper è sicuramente la libertà, l’avere con se tutto il necessario e poter godere di soggiorni in posti unici e affascinanti. Tuttavia gli spazi sono ridotti e condivisi: tra le parole d’ordine per questo tipo di viaggi c’è sicuramente l’organizzazione.

Vestiti: non avrete grandi spazi per mettere i vestiti quindi il consiglio (oltre a scegliere con attenzione cosa portate) è quello di optare per capi che si possono asciugare velocemente e che possono essere trasformabili. Come i pantaloni lunghi da trekking che possono diventare dei pantaloncini corti!

Se dovete procurarvi le stoviglie da portare, sceglietele che siano facili da lavare e multiuso. Non avrete la lavastoviglie e in linea di massima il lavabo della cucina sarà piccolo rispetto a quello di casa. Cercate di essere organizzati anche nel cucinare per cercare di utilizzare meno stoviglie possibile.

Illuminazione: accendere le luci interne al vostro mezzo, può attirare gli insetti e rovinare anche l’atmosfera. Optate per lampade ad energia solare a batteria che possono essere portate facilmente con se.

Per caricare il cellulare o il laptop. La ricarica degli apparecchi elettrici sarà possibile solo mentre il mezzo è in funzione. Se verrà fatta mentre è spento rischiate di far andare a terra la batteria e di non poter rimettere in moto il vostro camper! Armatevi di power bank e perché no di una batteria di scorta.

I serbatoi dell’acqua. Di solito questi mezzi sono forniti di due serbatoi per l’acqua: uno per l’acqua pulita, ed uno per quella grigia ovvero lo scarico del lavandino. Se il mezzo che avete scelto ha i servizi igienici, avrà anche il serbatoio per l’acqua marrone ovvero per raccogliere i rifiuti della toilette. Sfruttate ogni volta che ne avrete l’occasione le apposite postazioni per scaricare i serbatoi dell’acqua grigia e marrone e per ricaricare quello dell’acqua pulita. Non aspettate di essere ‘al limite’!

Mappe digitali o cartacee? Grazie alle mappe sui dispositivi cellulari, spostarsi è molto facile. Il consiglio è quello di scaricare le mappe in modo da visualizzarle anche in modalità offline e di portare con voi anche una mappa vecchio stile: ovvero cartacea. In questo modo potrete tenere traccia del vostro percorso e avere un souvenir unico.

Infine, non dimenticate di portare con voi un kit di pronto soccorso, delle prolunghe e la cassetta degli attrezzi. Se siete in diversi sul camper, dividetevi i compiti così che la vita in camper possa essere più facile.

Attenzione. Sebbene i viaggi in camper siano sinonimo di libertà, non si può soggiornare ovunque. Ci sono aree in cui si può sostare ma non vivere il camper. Per la legge italiana e non solo, non si è in fase di campeggio fino a che si ha l’assetto da viaggio. Se aprite le finestre o tirate giù lo scalino teoricamente potreste essere considerati in fase di campeggio.

Crediti foto@Shutterstock