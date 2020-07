Evita questi cibi sotto l’ombrellone, cosa rischi per la salute

Sotto l'ombrellone non tutti i cibi sono consigliati: dai panini alle bibite, ecco quali sono da evitare per non mettere a rischio la nostra salute

Nel programmare una giornata al mare, gioca un ruolo importante ance il pranzo; ci sono cibi che è meglio evitare sotto l’ombrellone.

Evita questi cibi sotto l’ombrellone, cosa rischi per la tua salute

Che si tratti di una sola giornata e di un intero periodo di vacanza, ci sono alimenti che contrariamente alle nostre abitudini non sono indicati sotto l’ombrellone. Indipendentemente da quale sia la vostra scuola di pensiero per quanto riguarda le tempistiche da aspettare per fare il bagno dopo aver mangiato, ci sono cibi e bevande che non sono adatti alla spiaggia. La combinazione sole, caldo e alimentazione può essere rischiosa per la nostra salute. Non solo alcuni alimenti possono essere di difficile digestione, ma possono deteriorarsi, dare un senso di gonfiore, stanchezza e far percepire una temperatura più alta. Vediamo quali evitare.

Tra i cibi che in alcune parti del nostro bel paese, vanno per la maggiore sotto l’ombrellone, troviamo i fritti.

Sebbene siano buonissimi, sono da evitare: sono pesanti (anche se realizzati magistralmente), richiedono grandi energia per la digestione e vi faranno sentire più caldo.

Anche il panino con la frittata non è tra gli alimenti da spiaggia. Sebbene sia gustoso e veloce da preparare, assorbe molte energie e risulta pesante per la nostra digestione.

Prosciutto e melone è un piatto estivo per eccellenza, ma in realtà i salumi non sono tra gli alimenti da portare sotto l’ombrellone. Con il caldo si possono deteriorare, e anche se viene utilizzata una borsa frigo bisogna fare attenzione. Inoltre anche i salumi non sono di facile digestione.

Rientrano in questa categoria anche i legumi, che oltre a difficoltà digestive possono creare gonfiori facendoci sentire a disagio.

Infine una nota per le bibite. Quelle gassate sebbene regalino un senso di freschezza sono da evitare. L’elevato contenuto di zuccheri (oltre a non essere un alleato per la nostra salute in generale) non avrà un effetto dissetante ma piuttosto richiederà di bere ancora; daranno un senso di gonfiore e il gusto della bibita può essere alterato dalla calura. Meglio optare per dell’acqua naturale.

Allora cosa portare sotto l’ombrellone per il pranzo? Prediligere cibi leggeri, come un insalata di riso (magari integrale) con verdure, la frutta e perché no anche un gelato va bene a patto però di non esagerare nelle porzioni.

Crediti foto@Kikapress