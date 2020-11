Tutti l'abbiamo provato almeno una volta nella vita ma ora con l'uso dei cellulari, il formicolio alle mani è sempre più frequente. Ecco cosa potrebbe succedere: il formicolio è il campanello d'allarme per disturbi più seri.

Il cellulare ormai è diventato un oggetto parte integrante della nostra vita e spesso e volentieri ne facciamo un utilizzo eccessivo. Ma proprio un uso sconsiderato può causare effetti collaterali che possono portare alla necessità di terapie farmacologiche e consulti medici. Dai problemi alla vista, a quelli alle mani ecco a cosa fare attenzione per leggere i campanelli di allarme.

Formicolio alle mani quando usi il cellulare? Ecco cosa potrebbe succedere: il campanello d’allarme

Insonnia, infertilità, problemi alla vista, dolore alle mani, infiammazione del nervo del gomito sono solo alcuni dei disturbi che un uso eccessivo del cellulare può causare. Tuttavia ci sono campanelli di allarme e piccoli accorgimenti che possiamo adottare per scongiurarli.

A partire dalla modifica delle impostazioni di luminosità dello schermo. Attivate la modalità filtro anti luce blu, e se portate gli occhiali e state molto anche davanti al computer fatevi fare le lenti che schermano questo tipo di luce. Diversamente dagli altri raggi che vengono assorbiti dal cristallino e dalla cornea, i raggi della luce blu-viola arrivano in profondità colpendo la retina. Se sentite secchezza, bruciore affaticamento della vista, mal di testa o dolori al collo, la causa potrebbe essere proprio lo schermo luminoso. Applicate anche la regola del 20-20-20: ogni 20 minuti, distogliete lo sguardo dallo schermo e guardate un oggetto lontano (a 20 metri circa) cercando di metterlo a fuoco per 20 secondi. Guardare gli schermi luminosi, ci porta a sbattere molto meno le palpebre e questo comporta una maggiore secchezza del bulbo oculare.

Anche il formicolio alle mani può essere legato ad un eccessivo uso del cellulare. Come spiega Luca Padua, docente di neurologia e responsabile dell’unità di Neuroriabilitazione ad alta intensità del Policlinico Gemelli di Roma, la stragrande maggioranza dei casi di formicolio alle mani quando usiamo il cellulare e non soltanto, non comporta gravi rischi. Tuttavia esistono alcuni campanelli d’allarme a cui prestare massima attenzione per disturbi più seri.

I disturbi più gravi legati al formicolio alle mani: parola all’esperto

Tra le neuropatie periferiche più frequenti figura il cosiddetto ‘tunnel carpale’, che colpisce generalmente uomini e donne tra i 45 e i 60 anni oppure in gravidanza: l’intorpidimento scatenato dal tunnel carpale coinvolge in genere tre dita perché il nervo mediano del canale del carpo resta intrappolato a livello del polso.

Quando la sensazione di avere le mani addormentate non passa nel giro di qualche secondo ma dura giorni, allora bisogna approfondire e rivolgersi a uno specialista.

Il formicolio alle mani, infatti, può essere sintomo di sclerosi multipla o diabete, oppure legato all’uso di chemioterapici. Tra le altre cause, annoveriamo la carenza di alcune vitamine fondamentali per il nostro benessere come la vitamina E, B oppure la presenza di Herpes Zoster, epatite e abuso di alcol.

“È importante ricordare – spiega Padua – che i formicolii a un braccio o una gamba, accompagnati da mancanza di forza compaiono anche nel caso di ictus e in questo caso bisogna intervenire tempestivamente”.

Il consiglio per evitare di incorrere in questo tipo di fastidi è utilizzare l’auricolare oppure alternare il braccio destro e il sinistro così da non sforzare troppo nervi e muscoli coinvolti nell’azione.