Gelato del McDonald’s fatto in casa: i 3 ingredienti per ottenere il McFlurry

Siete amanti del gelato del McDonald's? Grazie alla ricetta di una donna filippina, potrete realizzarlo facilmente anche a casa vostra

Il gelato del McDonald’s piace a grandi e piccini e grazie alla ricetta di Cha Sampan adesso potrete replicare il McFlurry direttamente a casa vostra.

Gelato del McDonald’s fatto in casa: bastano 3 ingredienti per ottenere il McFlurry

Non serve avere una gelatiera, il Bimby o addirittura la macchina del gelato di McDonald’s. Per replicare il McFlurry Oreo vi basteranno 3 ingredienti e un po’ di pazienza nell’attesa che il gelato prenda consistenza nel congelatore.

La filippina Cha Sampan, amava così tanto il gelato della nota catena di fast food che ha cercato di replicarlo nella cucina di casa sua. Lo spunto glielo ha dato una ricetta per fare il gelato artigianale letta su Facebook che Sampan ha leggermente modificato.

“Il motivo per cui ho pubblicato la mia ricetta – ha raccontato la donna ad Insider – è perché volevo che tutti sapessero che possiamo fare qualcosa nelle nostre cucine con strumenti e attrezzature molto limitati”.

Per realizzare il vostro McFlurry Oreo fatto in casa, vi basterà avere queste tre ingredienti: panna, latte condensato e ovviamente i biscotti Oreo.

Armatevi poi di un po’ di pazienza, come dicevamo all’inizio, per una volta realizzato il composto dovrete attendere dalle 4 alle 5 ore prima che sia pronto per essere gustato.

Come realizzarlo

Ingredienti:

250 ml di panna

216 ml di latte condensato

1 confezione di biscotti Oreo

Procedimento:

In una ciotola mettere la panna e metà del latte condensato. Amalgamare il composto e assaggiarlo per capire se ha per voi il giusto grado di dolcezza. Se così non fosse, aggiungete anche il resto del latte condensato.

In un sacchetto di plastica tipo quelli per la conservazione degli alimenti, mettete i biscotti e frantumateli. Potete farlo con le mani o con un bicchiere o un matterello.

A questo punto unite i biscotti al composto di panna e latte condensato, amalgamate e fate riposare il composto nel congelatore per 4/5 ore. Se trascorso questo tempo la consistenza non fosse ancora quella desiderata, lasciatelo nel freezer ancora un po’.

Crediti foto@Shutterstock