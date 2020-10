Gli scienziati hanno scoperto dei possibili organi nascosti nel cranio umano

Alcuni scienziati dei Paesi Bassi hanno scoperto nel cranio umano alcuni organi nascosti: le ghiandole tubariche. Ecco che cosa implicherebbe questa nuova scoperta.

Nel cranio umano ci sono degli organi ‘nascosti’ dei quali non eravamo a conoscenza fino a poco tempo fa: delle ghiandole che potrebbero portare a implicazioni importantissime per la cura di problemi di natura respirativa nonché di alcuni tipi di cancro. Non ci credete? Ecco cosa hanno scoperto!

Nuovi organi nascosti nel cranio umano: la scoperta arriva dai Paesi Bassi

Partiamo dal principio. Una ricerca di alcuni medici dei Paesi Bassi sembra aver scoperto le “ghiandole tubariche”, degli organi ‘nascosti’ nel cranio umano siti all’incrocio tra naso e bocca. Si tratta di alcune ghiandole salivari scoperte per caso mentre gli scienziati stavano studiando la cavità nasale di un paziente ammalato di cancro.

A riguardo c’è ovviamente ancora molto da studiare e la ricerca è appena al suo inizio, ma scoprire che nel 2020 ci siano degli organi umani rimasti ancora celati è quanto meno affascinante.

Le ‘ghiandole tubariche’ aprono nuove frontiere nello studio della salute umana

Le ghiandole appena scoperte potrebbero spiegare alcune complicazioni che sorgono in alcune persone durante la radioterapia in vari tipi di cancro alla testa o al collo. Una scoperta che potrebbe portare a un nuovo modo di affrontare queste terapie.

Inoltre, stando alla loro posizione, potrebbero essere in qualche modo collegate a problemi di sinusite cronica, nonché a quelli delle orecchie. Si tratta in tutto e per tutto di una nuova frontiera medica nello studio di orecchie, naso e gola.

In ogni caso, scoprire di avere nel nostro cranio degli organi ‘nascosti’ di cui non eravamo a conoscenza fino a qualche tempo fa dà una sensazione strana, come di leggero smarrimento. Riusciranno gli scienziati a spiegare definitivamente la funzione di queste ghiandole? Potranno rivelarsi utili nella cura di tumori e problemi di pertinenza otorinolaringoiatrica?

Photo Credits: Shutterstock