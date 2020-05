Una ricerca spagnola ha dimostrato come alcuni alimenti fanno invecchiare prima le cellule del nostro corpo. Ecco quali evitare.

Uno studio spagnolo, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha evidenziato gli alimenti che fanno invecchiare prima: sono i cosiddetti ultra-elaborati. Alimenti che non contengono un ingrediente per intero o identificabile, ma alimenti elaborati con molti additivi.

Gli alimenti che fanno invecchiare prima: la lista che fa ‘paura’

Non si invecchia solo esternamente, ma anche all’interno del nostro corpo. Sebbene non esista un elisir di lunga vita, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano possono essere alleati importanti per rallentare il nostro invecchiamento, esteriore ed interiore.

E’ quanto scoperto dalla ricerca spagnola guidata dalla professoressa Amelia Martí, e condotta dal CIBERON (Centro di ricerca biomedico in fisiopatologia dell’obesità e della nutrizione) in collaborazione con l’Università di Navarra.

Dopo aver seguito e analizzato un gruppo di persone di età superiore ai 55 anni, è stato evidenziato come l’assunzione di alimenti ultra-elaborati facciano invecchiare prima le nostre cellule. Tali alimenti sono in parte responsabili del nostro invecchiamento poiché danneggiano i telomeri, i frammenti finali dei cromosomi e marcatori dell’età cellulare.

Bevande gassate, dolci industriali, bevande alcoliche, gli zuccheri elaborati sappiamo già essere potenziali nemici per una corretta alimentazione. Ma quello che lo studio ha evidenziato è che, se consumati in modo eccessivo (più di tre porzioni al giorno), deteriorano i telomeri accelerandone l’accorciamento e quindi l’invecchiamento cellulare.

Gli alimenti che fanno invecchiare: ecco quali sono

Gli alimenti responsabili dell’invecchiamento sono: i dolci e pizze industriali, bevande gassate e alcoliche, carni eccessivamente lavorate come salsicce e hamburger non artigianali, cereali zuccherati, dessert a base di latte, frappè, oli vegetali (meglio prediligere oli saturi come l’olio di oliva).

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.