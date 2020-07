Le cause del mal di pancia sono tante: dallo stress a patologie gravi. Tra i rimedi naturali per combatterlo c'è quello di bere un tipo di aceto

Acuto, sordo o con crampi, il mal di pancia può avere origine per diversi motivi. I rimedi fortunatamente per questi dolori ci sono e alcuni sono naturali.

Hai mal di pancia? Bevi questo tipo di aceto

Il mal di pancia è un dolore molto comune e spesso su usa per indicare anche i dolori legati allo stomaco. In realtà si tratta di due ‘dolori distinti’: il mal di pancia può avere origine dalla zona sotto il diaframma o sotto lo stomaco ed estendersi verso la zona pelvica, mentre il mal di stomaco può estendersi dalla zona sotto lo sterno fino all’ombelico.

Le cause che possono portare ad avere tali dolori sono molteplici: dallo stress alle intolleranze, all’assunzione di alcuni medicinali a stomaco vuoto o nei casi più gravi, patologie come appendicite, calcoli, ulcera, sindrome dell’intestino irritabile. Ogni causa ha la sua cura e tra questi ci sono anche alcuni rimedi naturali.

Come ha raccontato ad Insider.com Rudolph Bedford, gastroenterologo presso il Centro Sanitario di San Giovanni di Providence a Santa Monica in California, alcuni suoi pazienti rispondono molto bene a rimedi casalinghi, naturali o da banco. Tra i rimedi naturali per alleviare i dolori da mal di stomaco indicati da Bedford, troviamo lo zenzero, la menta e l’aceto di mele.

Lo zenzero agisce come antinfiammatorio, allevia e previene la nausea e il vomito. Lo si può assumere in diversi modi: masticando la radice fresca, bevendo birra allo zenzero, il tè, assumendo integratori allo zenzero.

La menta piperita allevia i dolori di stomaco e anche i gonfiori grazie ai suoi due componenti principali: il mentolo e il metil salicilato. Questi hanno proprietà antispasmodiche che quindi aiutano ad alleviare gli spasmi che ad esempio quelli provocati dalla sindrome dell’intestino irritabile.

“Per molte persone che hanno mal di stomaco, di solito è causato dallo spasmo del rivestimento o delle pareti dell’intestino tenue, del colon o dello stomaco e l’olio di menta piperita sembra semplicemente rilassare quei muscoli”, afferma Bedford.

La menta piperita può essere assunta in due modi: o tramite il tè oppure con capsule di olio alla menta piperita

Tra i rimedi consigliati da Bedford, c’è quello di bere l’aceto di mele diluito. Questo rimedio naturale aiuta nel caso il mal di stomaco sia causato da gas o indigestione. La ricetta consigliata dai medici omeopatici prevede: 1 tazza di acqua calda, 1 cucchiaio di aceto di mele, 1 cucchiaio di miele.

L’aceto di mele non va assunto da solo, ma va diluito con l’acqua altrimenti la sua acidità potrebbe irritare la gola e rovinare anche lo smalto dei denti.

Altri rimedi consigliati dal dottore sono: bere molto poiché la disidratazione può portare squilibri minerali nel corpo; applicare qualcosa di caldo, come una borsa dell’acqua calda sulla parte dolente, o fare un bagno caldo.

Ovviamente se i dolori persistono è sempre bene consultare un medico, ricorda Bedford; così come è bene consultare un medico se notate la presenza di sangue nelle feci o nel vomito o se lo espellete tossendo.

Crediti foto@Shutterstock