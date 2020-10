La colazione è il pasto più importante della giornata. Una ricerca scientifica ha evidenziato come il gelato sia un alleato prezioso per il nostro cervello.

Un colloquio di lavoro mette sempre un po’ di agitazione: come vestirsi, come comportarsi, come rispondere, cercare di non fare la figura del pesce lesso.. Per affrontarlo al meglio, la colazione diventa ancora più importante e secondo la scienza andrebbe fatta con il gelato.

Hai un colloquio di lavoro? Mangia il gelato a colazione

Leggi anche:>> NON MANGIAT LA PUNTA DEL CONO GELATO, È PIENA DI.. ECCO COSA CONNTIENE E COSA SI RISCHIA

Che la colazione sia il pasto più importante della giornata ormai è cosa nota, così come sappiamo che ci sono alimenti più indicati di altri. Abbiamo imparato che la colazione perfetta è una colazione equilibrata composta magari da pane integrale, uovo sodo, avocado e frutta fresca. Uno studio condotto da un team di medici giapponesi rivela che il miglior alimento per il nostro cervello, da inserire nel primo pasto della giornata, è il gelato.

Il team di ricerca, capitanato dal dottor Yoshihiko Koga della Kyorin University, ha analizzato due gruppi di volontari. Ad un gruppo venivano dati vari alimenti per colazione, mentre all’altro solo il gelato. Una volta terminato il pasto, entrambi i gruppi si sottoponevano ad una serie di domande di cultura generale.

Il risultato ha evidenziato che chi iniziava la giornata mangiando gelato, aveva una maggiore efficienza e velocità nell’elaborazione delle risposte. Il perché il gelato influisca positivamente sulla nostra attività cognitiva, ancora non è scientificamente chiaro e il dottor Koga sta proseguendo l’analisi.

Nell’attesa di avere una risposta scientifica definitiva se avete un colloquio di lavoro, provate a mangiare un bel gelato a colazione!

Crediti foto@Shutterstock