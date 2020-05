Una classifica realizzata dal sito Worldometer pone il coronavirus non tra le principali cause di morte al mondo. Ecco quali sono le prime 10.

Al 30 Aprile 2020 le vittime del coronavirus sono 228.611 su un totale di oltre tre milioni di infetti. Numeri importanti, che però ancora non pongono il virus tra le principali cause di mortalità.

Il Coronavirus non è tra le principali cause di mortalità nel mondo: la classifica

Negli ultimi mesi la pandemia causata dal coronavirus ha fatto moltissime vittime, e tale è la portata di di questo virus che per un attimo potremmo aver dimenticato altre patologie preesistenti dagli esiti purtroppo altrettanto letali.

Per l’esattezza al momento il coronavirus si trova al nono posto della macabra classifica delle principali cause di mortalità al mondo. Lo rivela il sito Worldometer che, basandosi su dati forniti da OMS, Unicef ed altri organismi internazionali, pone al primo posto la fame, responsabile di ben 3.294.331 vittime nel solo 2020. Circa quattordici volte quelle causate dal Covid-19.

Seguono poi fumo e alcool con 1.472.469 e 736.695 decessi. Tra le altre cause troviamo: AIDS con 495.158 vittime, incidenti d’auto con 397.609, suicidi con 315.862, malaria con 288.917 e le malattie legate all’acqua con 248.052. Chiude la classifica al decimo posto l’influenza stagionale, con 143.272 vittime.

Sebbene il coronavirus non sia tra le principali cause di mortalità nel mondo, è bene ricordare di non sottovalutarne la pericolosità, data anche dalla facilità di trasmissione. Il 4 Maggio inizia la Fase 2, i decessi nel nostro paese sono calati e i contagi pure. Il virus tuttavia circola ancora, quindi non abbassiamo l’attenzione: usciamo, andiamo a trovare i nostri congiunti, ma ricordiamoci di indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza.

