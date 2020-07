Dalla Francia il caso di un paziente affetto da Coronavirus che ha avuto un'erezione durata per diverse ore. C'è correlazione tra il virus e il priapismo?

Un’erezione durata 4 ore causata da Coronavirus? Può sembrare una storia fantasiosa, ma è realtà. In Francia un paziente affetto da una grave forma di Covid-19, ha avuto per diverse ore un’erezione. A causarla proprio il virus in questione.

Il Coronavirus, può causare un’erezione prolungata? Il caso francese

Sebbene paziente e familiari siano rimasti sorpresi, per questo caso di priapismo durato ben 4 ore, i medici erano preparati ad una tale eventualità e il caso è in linea con quanto già scoperto sul Coronavirus. Gli studi fino ad ora condotti infatti, hanno accertato che il SARS Cov 2 può causare trombosi a livello diffuso. Se queste avvengono a livello inguinale, negli uomini, possono causare disfunzioni erettili.

Una disfunzione il priapismo, considerata un’emergenza medica. Si tratta di un’erezione patologica derivante da problemi di coagulazione del sangue.

Il paziente francese, un 62enne giunto in ospedale con un importante infezione da coronavirus (dalla quale è guarito), aveva una storia pregressa di interventi chirurgici in zona inguinale. Una volta sedato, l’erezione è stata fermata farmacologicamente e meccanicamente oltre che con applicazione di ghiaccio.

L’analisi del caso è stata condotta da un team francese guidato dal Centre Hospitalier de Versailles e le conclusioni pubblicate sul ‘The American Journal of Emergency‘.

“La clinica e gli esami di laboratorio riscontrati nel nostro paziente suggeriscono fortemente il priapismo correlato all’infezione da SARS-CoV-2 – si legge – Questa emergenza medica dovrebbe essere riconosciuta dagli operatori sanitari e trattata tempestivamente per prevenire complicazioni funzionali acute e croniche”.

