Tè delle 5 in perfetto stile Reale? All'organo non può mancare il dolce preferito dalla Regina Elisabetta: il pane alla banana

Il dolce preferito dalla Regina Elisabetta e dalla Royal Family? Il pane alla banana: perfetto da servire insieme al tè delle cinque, si conserva a lungo in frigorifero.

Il dolce alla banana delle regina Elisabetta, ecco la ricetta da seguire

Darren McGrady per 11 anni è stato lo chef di Buckingham Palace; e sul suo canale YouTube ha rivelato la ricetta di uno dei dolci preferiti dalla Regina. Si tratta del pane alla banana, un dolce semplice profumato e gustoso che si sposa perfettamente con il tè pomeridiano inglese. Inoltre una volta preparato può essere conservato in frigorifero fino a tre mesi, tanto che a palazzo il frigo non ne era mai sprovvisto come ha raccontato lo chef ad Insider.

“A palazzo, avevamo sempre il pane alla banana in frigorifero. – ha spiegato – Così, se all’improvviso si fosse presentata la principessa Anna e avesse voluto un tè pomeridiano proprio mentre chiudevamo la cucina e andavamo a fare una pausa, andava bene perché avevamo il pane alla banana.”

Se solitamente quando scegliamo le banane per mangiare, facciamo attenzione che non siano troppo mature e che quindi la loro buccia sia gialla, beh per questo dolce la scelta va fatta al contrario. Se stanno tendendo al nero o sono nere la resa sarà eccezionale, parola di Royal Chef!

Ecco tutto quello che vi serve per replicare il dolce reale.

Ingredienti: 250 gr farina autolievitante – un pizzico di sale – 100 gr di burro – 200 gr di zucchero – 100 gr di uvetta – 30 gr di noci tritate – 100 gr di ciliegie essiccate – 2 uova – 45o gr di banane mature.

Procedimento:

Prendere uno stampo da plumcake e imburrare la teglia. Foderare con carta da forno e spennellarvi sopra un poco di burro.

In una ciotola capiente mettere la farina, il burro ammorbidito e il pizzico di sale. Lavorare a mano il tutto fino a sgretolare il burro nella farina. Quindi aggiungere zucchero, uvetta, noci, ciliegie e lavorare a mano l’impasto.

Create ora uno spazio al centro dove andrete a mettere le uova e le banane (queste ultime frullate nel mixer. Potete anche schiacciarle a mano se preferite). Con l’aiuto di una spatola mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versatelo quindi nello stampo e infornate in forno già caldo a 180°C per 45 minuti. Per essere certi che il vostro dolce sia cotto, potete sempre fare la prova dello stecchino. Inseritelo al centro del dolce: se estraendolo sarà asciutto, la cottura è ultimata.

Lasciate freddare il pane alla banana nello stampo per 15/20 minuti; quindi estraetelo e se volete conservarlo a lungo potete avvolgerlo nella pellicola alimentare e riporlo nel frigorifero dove potrà essere conservato fino a tre mesi.

Una gustosa ricetta per un tè pomeridiano decisamente regale. Qui il video di Chef McGrady (link)

Crediti foto@Shutterstock