Pisolino pomeridiano si oppure no? Gli esperti dicono che faccia bene, ma attenzione a non dormire più di 40 minuti: potrebbero esserci effetti negativi.

Il pisolino pomeridiano per molti è un appuntamento immancabile. Soprattutto d’estate magari all’ombra e al fresco di una pineta vicino al mare, o sotto l’ombrellone cullati dal rumore del mare e magari anche da un po’ di brezza. Ma attenzione alla sua durata: se dura più di un’ora può essere dannoso.

Il pisolino pomeridiano dura più di un’ora? Potrebbe essere dannoso per il cuore

Non c’è ombra di dubbio che il sonnellino pomeridiano faccia bene. Aiuta a recuperare un po’ di energie per affrontare il proseguo della giornata. Ma una ricerca condotta dall’American College of Cardiology lancia un campanello di allarme: attenzione a non dormire troppo.

Pisolini che superano i 40 minuti, possono avere effetti negativi sul nostro organismo. Lo studio ha analizzato più di 300mila persone in tutto il mondo, dividendole in due categorie: chi dormiva a lungo e chi faceva un sonnellino breve.

I risultati mostrano che chi dorme più di 40 minuti, rischia di aumentare i livelli della pressione sanguigna e quelli del colesterolo, con un conseguente rischio per il cuore. Se si arriva a più di 90 minuti, c’è il 50% di possibilità che insorga il diabete di tipo 2.

Il pisolino pomeridiano fa bene, ma non deve durare più di 40 minuti. La durata ottimale secondo i medici è di 20 minuti. In questo modo il cervello riesce a ‘staccare la spina’ e il corpo si rilassa. Al risveglio avremo fatto il pieno di energia e ci sentiremo tonificati.

Ma attenzione: il sonnellino del pomeriggio non può sostituire in nessun modo il sonno notturno. L’American Sleep Association raccomanda, per la nostra salute, di fare sonnellini pomeridiani brevi e di cercare di mantenere regolare il sonno notturno andando a dormire e alzandosi sempre alla stessa ora.

Crediti foto@Shutterstock