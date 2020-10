Dalla Svezia arriva un nuovo modo di combattere lo spreco alimentare: un ristorante il cui menù si plasma a seconda degli alimenti che stanno per scadere

L’attenzione contro lo spreco alimentare è sempre più frequente. Così dopo le app che consentono di ritirare da alcuni negozi una bag di alimenti a prezzo ultra conveniente, che altrimenti verrebbero buttati a fine giornata, arriva il ristorante anti spreco.

Il ristorante anti spreco: cosa mangi se pranzi in questo posto

Se in Cina un ristorante a deciso di sostenere la campagna contro lo spreco alimentare promossa dal presidente Xi Jinping, pesando i clienti all’ingresso così da realizzare porzioni perfette per ogni singolo cliente, dalla Svezia arriva un’altra iniziativa.

A Malmö è nato Spill: il primo ristorante che mette in menù solo piatti realizzati con cibo prossimo alla scadenza. In questo locale arrivano solo prodotti che i fornitori non possono vendere ai ristoranti canonici per via dell’avvicinarsi della scadenza. L’idea nasce da Erik Andersson, ex capo chef di un ristorante stellato, che ha pensato di creare un menù che si adatta di volta in volta alla materia prima che ha a disposizione. Ogni giorno, quindi, piatti diversi che variano da quelli della tradizione scandinava a quelli di tradizioni estere.

“Mi piacerebbe che fra qualche anno non ci fosse più bisogno di un ristorante come il mio – spiega Erik Andersson. – Non posso cambiare il mondo, ma se riesco a far riflettere la gente sugli sprechi alimentari, questo mi basta”.

Un modo creativo, sostenibile e assolutamente non rischioso per i clienti, per combattere lo spreco alimentare. Se siete vegetariani niente paura, Spill pensa anche a voi: il menù prevede ogni giorno almeno un piatto vegetariano.

