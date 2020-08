Bambini e cioccolata: un binomio difficile da separare. Se siete alla ricerca di idee su come non farne mangiare troppa ai vostri figli, ecco un bel trucco

I vostri bambini amano la cioccolata e voi non sapete più cosa inventarvi per farli desistere? Arriva in vostro aiuto un trucco messo a punto da una mamma e condiviso sui social media.

Il trucco per non far mangiare troppa cioccolata ai propri bambini

Cercare di educare i propri figli ad una alimentazione equilibrata, spesso non è facile. Le tentazioni sono tante, tra merendine e cioccolata di ogni tipo. Se siete a corto di idee e vorreste tenere lontani i vostri bambini ad esempio dalla cioccolata, arriva in vostro soccorso internet.

Una madre, qualche mese fa, ha condiviso su Facebook il metodo che applica con suo figlio: ha nascosto il cioccolato in un pacchetto di verdure surgelate. E’ questo l’ultimo posto in cui il bambino la cercherebbe! Il post ha riscosso molto successo e molti altri genitori hanno commentato affermando che anche loro adottano lo stesso sistema.

Tra chi nasconde il pacchetto nel cassetto del frigorifero, e chi suggerisce di metterli in una scatola in lavanderia con gli altri prodotti per la pulizia, tutti concordano che questo sistema sia un’ottima soluzione.

