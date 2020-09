Un ristorante in cui prima di metterti a tavola ti pesano: è la curiosa iniziativa che arriva dalla Cina per combattere lo spreco alimentare.

Andare a cena al ristorante senza badare alla dieta, ma sapendo di di restare in linea? E’ il nuovo concept che arriva dall’oriente: ti pesano prima di entrare.

In questo ristorante ti pesano prima di entrare

Un menù suggerito in base al tuo peso: no non si tratta di una dieta, bensì di un nuovo modo di vivere il ristorante. In Cina a Changsha se sei un cliente del Chuiyan Fried Beef ti pesano prima di farti accomodare al tavolo. In questo modo ti verrà proposto un menù che rispetti il tuo indice di massa corporea e aiuti la tua forma fisica.

La ‘pesa’ non è obbligatoria ma solo un consiglio che il ristorante da ai suoi clienti. Tuttavia questa libertà di scelta, non ha evitato al Chuiyan Fried Beef di ricevere diverse critiche e accuse di body shaming. Dietro questa strana iniziativa, in realtà si cela una nobile motivazione: evitare lo spreco alimentare.

Il ristorante ha aderito infatti alla campagna promossa dal presidente Xi Jinping e valutando il peso del cliente, può realizzare porzioni equilibrate che eviteranno gli avanzi nel piatto. Insomma un invito al consumo responsabile del cibo. Un po’ come le iniziative di molti ‘all you can eat’: sì puoi mangiare quanto vuoi a una modica cifra, ma tutto quello che ordini lo devi finire, in caso contrario pagherai un extra.

Voi sareste disposti a farvi pesare prima di mettervi a tavola?

Crediti foto@Shutterstock