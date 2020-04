Insonnia da quarantena, il metodo matematico per riposare bene: 4-7-8

Sono cambiati i nostri ritmi e anche il riposo è diventato più difficoltoso: esiste un metodo “matematico” che ci permette di allontanare il rischio di insonnia da quarantena e farci dormire bene, come funziona

Insonnia da quarantena, come riposare bene: il metodo matematico

Dopo tante settimane di lockdown aumentano a vista d’occhio i casi di stress, depressione e insonnia da quarantena: essere costretti a casa, con poche certezze e gestire figli e lavoro influisce negativamente sulla qualità del nostro riposo.

La mancanza di sonno o l’insorgere sempre più frequente di incubi può avere conseguenze potenzialmente molto dannose per cuore e cervello, dunque è bene ritrovare il giusto equilibrio tra sonno e veglia.

Quarantena, sonno e incubi: i numeri del buon riposo

Il metodo che vi suggeriamo oggi ha a che fare con una sequenza di numeri speciali, 4-7-8: è stato ideato dal medico statunitense Andrew Weil, esperto di tecniche di medicina integrativa e promette di avere effetti benefici pressoché immediati sul nostro corpo.

Si tratta di eseguire per 3 volte un esercizio di respirazione che consta di una inspirazione in 4 tempi, trattenere il fiato per 7 tempi e poi espirare per 4. Prima di iniziare questa tecnica di rilassamento, bisogna essere stesi a letto e espellere tutta l’aria dai polmoni.

In questo modo il corpo troverà giovamento e la nostra mente potrà rilassarsi archiviando lo stress accumulato tra le mura domestiche. Sappiamo che dormire male porta ad un incremento del cortisolo, l’ormone che per l’appunto regola i livelli di stress, con conseguente aumento della pressione sanguigna. L’insonnia mette a dura prova anche il muscolo cardiaco e rappresenta un fattore di rischio per il diabete di tipo 2.

Foto@Shutterstock