Un benessere psicofisico a 360°: è quello che si può raggiungere con lo yoga. Non solo riuscirete a trovare equilibrio interiore ma potrete anche dimagrire.

Il 21 giugno si celebra l’International Yoga Day: una giornata creata nel 2014 per celebrare lo yoga come pratica che promuove il benessere e il progresso del mondo intero. Ma con lo yoga si può dimagrire?

International Yoga Day: come dimagrire con lo yoga

Lo Yoga è una pratica dai molteplici effetti benefici; ha un forte impatto sul benessere della nostra mente, del nostro spirito e anche del nostro fisico.

“Lo Yoga è un dono inestimabile della tradizione antica dell’India. – dichiarò il Primo Ministro indiano Narendra Modi nel discorso di apertura dell’Assemblea generale dell’ONU del 2014 – La pratica conduce all’unità di mente e corpo, pensiero e azione, moderazione e pienezza e all’armonia tra l’uomo e la natura. È un approccio olistico alla salute e al benessere. Non si tratta di esercizio fisico, ma di un mezzo per riscoprire la propria interezza e il senso di unità con il mondo e la natura”.

Con questa pratica si può trovare un benessere psicofisico a 360° il che vuol dire che agisce anche sul nostro peso corporeo. Ebbene sì con lo yoga si può dimagrire. La pratica va ovviamente affiancata ad una giusta alimentazione ma se fatta con costanza vi farà ottenere risultati straordinari.

Tra le posizioni più note, e ottima per bruciare calorie, troviamo il saluto al sole. E’ perfetto per iniziare la giornata e trovare la giusta energia. La bellezza di questa disciplina è che, una volta che l’avrete assimilata, la potrete praticare ovunque e non necessita di particolari attrezzi e o spazi immensi.

Crediti foto@Kikapress