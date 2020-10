Guai a scherzare sulla pizza: non bastava quella all'ananas, qualcuno ripropone la pizza sciolta. Una margherita tutta da bere. Scherzo o realtà?

Margherita, quattro stagioni, napoli..la pizza è uno degli alimenti più amati da noi italiani. Certo quando sentiamo parlare di pizza con l’ananas a molti si contorce lo stomaco, ma se vi dicessero che non servono più coltello e forchetta per mangiarla, come reagireste?

La pizza sciolta, non servono più forchetta e coltello per mangiare la piazza

Una pizza sciolta da bere. E’ questa la notizia che questa volta ha fatto insorgere la community web degli amanti della pizza. A creare indignazione è stato il post pubblicato dalla pagina ‘Commenti Memorabili’ che in realtà riprendeva in parte una campagna pubblicitaria del 2019 dell’azienda Squisito.

In occasione del 1 d’Aprile, l’azienda aveva lanciato “il primo frullato di pizza per una pausa dal gusto napoletano”. Se nel 2019 questa trovata fu un successo (anche perché seguita subito da un altri messaggi in cui si sottolineava che sull’argomento non si scherza, non si beve ma si morde), il post di Commenti Memorabili ha sconvolto gli animi facendo arrivare imprecazioni di ogni sorta.

E se quella di Squisito era una bufala, in realtà la Margherita da bere è stata creata realmente nel 1998. E in quell’occasione nessuno si indignò. Fu lo chef 1 stella Michelin Lino Scarallo di Palazzo Petrucci a Posillipo a crearla. “Un atto di amore per la nostra città e di rispetto per una tradizione sacra” spiegava lo chef. Un cocktail da sorseggiare in una coppa Martini, fatto con passato di pomodoro San Marzano, emulsione di mozzarella di bufala, struffoli croccanti di pasta di pizza e basilico fresco.

Ma come mai questo cocktail non ha indignato gli amanti della pizza? Forse perché nel ’98 Facebook e i social network non c’erano ancora, o forse perché lo chef dedicò l’invenzione a San Gennaro.

Se ve la proponessero, voi la provereste?

Crediti foto@Shuttertsock