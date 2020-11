Lavare l'insalata è un compito noioso ma facile; attenzione però c'è un errore che forse non sapete di commettere.

In cucina ci sono molti compiti divertenti e altri un po’ noiosi, e lavare la lattuga è probabilmente tra questi ultimi. Farlo nel modo corretto non è così scontato come potreste pensare. Ecco l’errore da non commettere.

Lavare la lattuga, l’errore che commetti ogni giorno

In ammollo in acqua fredda, in ammollo in uno scolapasta, con una centrifuga..ci sono diversi metodi per lavare l’insalata ma non tutti sono corretti. Il sito web Oxo ha messo a confronto i tre metodi citati poco fa e il risultato è che utilizzare la centrifuga vi permetterà di ottenere una verdura pulita profondamente.

La centrifuga non solo toglie lo sporco dalla vostra verdura, ma vi farà anche risparmiare tempo. Tuttavia va utilizzata nel modo corretto.

Innanzi tutto bisogna riempirla con acqua fredda, quindi immergere la lattuga in ammollo. A questo punto procedere con una centrifuga delicata e lasciare qualche minuto ancora in ammollo. Quindi procedere nuovamente con la centrifuga. La lattuga ha bisogno di un ulteriore risciacquo per essere pulita nel modo corretto. Una volta eliminata l’acqua potete procedere con la centrifuga per eliminare l’acqua in eccesso trattenuta dall’insalata.

