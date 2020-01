Lavi i panni ad alte temperature? Il (grave) rischio per la salute

Lavare i panni ad alte temperature igienizza i capi ma crea nella lavatrice un microclima perfetto per i batteri: lo dice una ricerca scientifica.

Quante insidie nasconde fare il bucato! I capi possono stingere, non venire perfettamente puliti e spesso per essere certi di un buon risultato e di una buona igienizzazione laviamo i capi ad alte temperature. Uno studio dell’Università di Furtwangen (Germania) mette in guardia. Lavare i panni ad alte temperature, fa aumentare il numero di batteri nella nostra lavatrice.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Microorganisms, ha evidenziato che il frequente utilizzo di programmi ad alte temperature per lavare i panni, favorisce il proliferare di batteri all’interno del nostro elettrodomestico. Questo perché si crea un microclima caldo e umido molto amato appunto dai batteri.

La ricerca ha analizzato 13 elettrodomestici su 50 campioni e si è soffermata su alcune parti di essi: i sigilli dell’oblò, il cassetto dei detersivi, il pozzetto e la fibre di bucato. Il luogo preferito di batteri del tipo ‘Maraxella osloensis‘ è la guarnizione dell’oblò. Il cassetto dei detersivi è quello in cui si trova la maggiore varietà batterica.

Secondo i ricercatori tedeschi, più frequenti sono i lavaggi ad alte temperature, più alta la presenza e la diversità di batteri nella vaschetta del detersivo.

Tuttavia la ricerca è solo all’inizio, visto che il lavaggio dei capi ad alte temperature è ancora una delle soluzioni migliori per l’igiene dei panni, come sottolinea il coordinatore dello studio.

“Il lavaggio a 60° e più, è ancora la soluzione migliore per l’igiene del bucato. – ha dichiarato Prof. Dr. Markus Egert – Tuttavia, le radiazioni di calore ad altre parti della macchina possono favorire la crescita di germi.”

In attesa di saperne di più quello che possiamo fare è una pulizia approfondita del nostro elettrodomestico.

