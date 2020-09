Le cime delle carote si possono mangiare o sono velenose?

Spesso quando puliamo la verdura buttiamo via parti che pensiamo non possiamo mangiare o siano velenose. È il caso delle cime delle carote: se le scartate sappiate che state sbagliando.

Abbiamo sempre sentito dire che i ciuffi verdi delle carote sono velenosi e quindi assolutamente non commestibile. Il sapore amaro di questa parte di radice e la presenza degli alcaloidi, hanno fatto pensare che sia dannoso per la nostra salute.

“Molti ortaggi a radice, come carote, rape, ravanelli e barbabietole, vengono coltivati ​​per le radici e le cime vengono scartate o compostate. – ha dichiarato Diane Morgan, autrice di libri di cucina tra cui ‘Roots: The Definitive Compendium with more than 225 Recipes’ – Che peccato sprecare tutte le sostanze nutritive e le prelibatezze di quelle cime cespugliose. Le cime di carota, che alcuni credono siano velenose, e non lo sono, sono un vero piacere da usare”.