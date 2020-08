Mal di collo? Fai il doppio mento: l’esercizio che ti aiuterà

Se soffrite di mal di collo c’è un esercizio molto semplice che permette di correggere la postura e superare il dolore: si basa tutto sul doppio mento…

Esistono delle soluzioni per i dolori al collo?

Se soffrite frequentemente di mal di collo sappiate che per farselo passare non servono subito particolari terapie né pomate analgesiche, ma bisogna prima provare qualche semplice esercizio in grado di sciogliere muscoli, nervi e tendini. Non ci credete? La soluzione è molto, molto semplice.

Leggi anche:>> CONTROLLI IL CELLULARE MENTRE STAI MANGIANDO? ECCO PERCHW1 INGRASSIAMO GUARDANDO LE NOTIFICHE A PRANZO O CENA

L’esercizio del doppio mento contro il mal di collo

Andiamo con ordine. Per chi soffre di mal di collo è raccomandabile fare esercizi con il mento: servono ad allineare la testa con la colonna vertebrale, in un costante gioco volto di adattamento posturale. Farlo regolarmente aiuta a migliorare la forza e la flessibilità del collo, diminuendo la possibilità d’insorgenza dei classici, fastidiosi dolori.

La soluzione arriva da TikTok, dove l’utente @actionhiro ha pubblicato un breve video nel quale illustra in pochi passaggi come fare per farsi passare il dolore al collo. Sembra troppo semplice per essere vero? In realtà lo è, e anche molto!

L’esercizio per far passare il mal di collo si basa sul fare “il doppio mento”, spingendo avanti e indietro la testa. Può essere fatto sia da seduti che in piedi, fissando un punto davanti a sé. È consigliabile ripetere l’esercizio 10 volte, per circa 5 secondi alla volta.

Un semplice esercizio aiuta a riallineare la postura del collo

Tutto questo serve a rafforzare i flessori della cervicale, lavorando sui muscoli sul collo riallineandone la postura e quindi allontanando la possibilità che una loro posizione scorretta o un accavallamento possano causarci del nuovo dolore.

Dunque, cosa state aspettando? Ora che conoscete questo semplice trucchetto non vi resta che sedervi comodamente e cominciare a fare 10 ripetizioni dell’esercizio del “doppio mento”: il vostro collo vi ringrazierà!

Photo Credits: Shutterstock