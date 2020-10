Sì alla pizza a fetta ma attenzione a come la mangiate. Se la piegate state sbagliando...secondo il magazine americano Thrillist

La pizza è senza ombra di dubbio tra i cibi più amati in tutto il mondo, orgoglio italiano e se a fette è un perfetta per un pasto veloce ma al tempo stesso ricco di gioia. Ma secondo Thrillist mangiarla piegandola è un grande errore.

Mangi la pizza a fette? Non commettere questo errore

Paese che vai usanza che trovi verrebbe da dire. Se da noi mangiare la pizza a fette piegandola è quasi un must (per non parlare della pizza a portafoglio da gustare passeggiando), secondo il sito Thrillist che si occupa di food&beverage piegarla è un errore da non commettere.

Mangiarla in questo modo non ne fa apprezzare a pieno il sapore. E’ della stessa idea Time Out New York secondo il magazine lasciare la fetta distesa permette di assaporare tutti gli ingredienti in un giusto equilibrio. Inoltre mangiare una fetta di pizza piegata, farà impiegare meno tempo e questo vuol dire magiare più velocemente il che è sconsigliato da tutti i nutrizionisti. Mangiare una fetta aperta a morsi, darà più gioia e la farà durare più a lungo.

