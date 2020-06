Mangia questi 10 cibi per mantenere giovani cervello, cuore e pelle

I 10 cibi che vi aiuteranno a mantenere giovani cervello, cuore e pelle. Dai fagioli rossi alla cioccolata ecco quali mangiare

Siete alla ricerca di un elisir per l’eterna giovinezza? Non importa ricorrere a pozioni magiche come fanno Meryl Streep e Goldie Hawn ne ‘La morte ti fa bella’: basta mangiare questi 10 cibi per mantenere giovani cervello, cuore e pelle!

Una giusta alimentazione e uno stile di vita sano possono essere degli alleati straordinari per mantenersi giovani. Tanti sono i cibi che hanno proprietà naturali benefiche per il nostro organismo, e che possono intervenire nel processo di invecchiamento di organi fondamentali come cervello cuore e pelle. I 10 cibi che vi proponiamo di seguito, sono tutti ricchi di antiossidanti.

Tra i frutti in assoluto più ricchi di antiossidanti troviamo i mirtilli. Secondo alcuni sono il miglior anti invecchiamento naturale esistente. Sono anche ricchi di Vitamina C e di potassio.

Altro frutto dagli straordinari benefici naturali, è la melograna. E’ un ottimo antiossidante, migliora la produzione di ossido nitrico nelle cellule endoteliali aiutando così a ridurre il rischio di malattie cardiache. Anche l’olio di melograno è prezioso per la pelle: ne favorisce la rigenerazione cellulare, riducendo così l’invecchiamento cutaneo.

Altrettanto prezioso è l’avocado. Ricco di vitamina E è eccellente per la pelle e per la luminosità dei capelli. Una ricerca condotta dall’Università Michoacana in Messico ha mostrato inoltre che l’olio di avocado, come l’olio d’oliva, ha ottime proprietà anti-invecchiamento. Non finisce qui: abbassa i livelli di colesterolo e di lipidi nel sangue.

Sebbene l’aglio non goda spesso di una grande fama, sappiate che è un alleato da non sottovalutare per maniere giovani cervello cuore e pelle. E’ utile per il sistema immunitario, respiratorio, circolatorio e contro raffreddore e influenza. E’ ricco di antiossidanti e diversi studi hanno notato come possa intervenire in modo positivo sulla prevenzione, oltre che di malattie cardiovascolari, del morbo di Alzheimer e della demenza.

Volete proteggere la salute del vostro cuore? Le noci sono un alimento ottimo per questo scopo. Sono ricche di acido grasso omega-3, e acido alfa linolenico e per questo hanno effetti postivi per quanto riguarda la salute del cuore. Sono adatte anche alle persone diabetiche, perché ne migliorano la funzione dei vasi sanguigni. Uno studio condotto dalla New York State Univercity ne ha evidenziato anche un ruolo per preservare le capacità mentali e ritardare o rallentare malattie come l’Alzheimer.

Anche la cannella è ricca di antiossidanti grazie ai quali ridona luminosità alla pelle; inoltre migliora la circolazione sanguigna e secondo uno studio condotto negli Stati Uniti può ridurre i rischi legati a diabete e malattie cardiache.

I broccoli proteggono il sistema immunitario dati fattori di invecchiamento e oltre ad essere ricchi di antiossidanti, sono anche un potente antibatterico.

Proteine, fibre, acido eolico, potassio, magnesio: i fagioli rossi ne sono ricchi. Pensate che una tazza di fagioli rossi cotti corrisponde a un terzo dell’indennità giornaliera di acido folico richiesto. L’acido folico è fondamentale per la salute del nostro corpo e gioca un ruolo fondamentale anche nella gravidanza.

Restando nel campo delle verdure, altrettanto importante è il cavolo rosso. Contiene 36 tipologie di flavonoidi che svolgono un ruolo importante nella protezione contro il cancro. Inoltre migliorano la salute del cuore e delle funzioni cerebrali.

Infine un alimento gustosissimo: il cioccolato fondente. Che la cioccolata abbia un effetto benefico sul nostro sistema nervoso è risaputo, ma grazie alla catechina e all’alta quantità di antiossidanti presenti protegge il cuore, la demenza nella terza età e la pressione sanguigna.

