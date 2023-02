Semi di canapa, i benefici di mangiarne una manciatina al giorno: come usarli

I semi di canapa hanno tantissimi benefici per il nostro corpo: ecco come fare a sfruttarli appieno nella nostra quotidianità

I semi di canapa hanno un profilo nutrizionale estremamente ricco e in grado di portare benefici immensi al nostro corpo. Essi non sono altro che uno dei cosiddetti superfood, alimenti estremamente utili. Stiamo parlando ovviamente delle sementi di Canapa Sativa autorizzate per uso alimentare, che non contengono gli effetti stupefacenti e psicotropi del THC. Al contrario, la presenza del cannabidiolo (o CBD) riesce a far sì che siano dei veri e propri piccoli concentrati di benessere.

Semi di canapa: i benefici per il corpo

Partiamo con il dire che il loro alto valore nutrizionale è dato dall’alto contenuto di aminoacidi, non presente in altri alimenti come i legumi e i cereali. Per questo motivo, oltre ad essere ricchi di proteine, i semi di canapa contengono anche vitamine, potassio, magnesio, fosforo, calcio, fibre e gli acidi grassi omega-3 e omega-6.

Ma come vanno utilizzati in cucina? E, soprattutto, quali sono i loro benefici nell’alimentazione?

Tra gli effetti positivi dei semi di canapa vanno inclusi la prevenzione del colesterolo alto, ma anche benefici all’apparato cardiocircolatorio. Vengono inoltre considerati in grado di proteggere le ghiandole, i muscoli e il sistema nervoso.

Essi possono essere facilmente introdotti nella dieta: vanno consumati crudi, alla pari di un integratore alimentare. La differenza risiede nel fatto che sono completamente naturali. È possibile inserirli quindi all’interno di insalate o dei cereali per la prima colazione, ma possono anche essere macinati per ottenere della farina facilmente utilizzabile in cucina.

Dove trovare i semi di canapa?

Ma dove è possibile trovare i semi di canapa? Innanzitutto nelle erboristerie e nei negozi biologici, ma anche facilmente online.

Tra gli eventi che ne promuovono la diffusione, anche al di fuori degli ambiti alimentari, c’è Canapa Mundi. Si tratta di una fiera di 11mila metri quadri dedicata al mondo della canapa in tutti i suoi aspetti.

In programma alla Fiera di Roma dal 17 al 19 febbraio 2023 propone sia degli shop dedicati ma anche tantissima informazione con convegni e workshop a tema!

