Mascherina per bambini, il trucco per capire se sono di buona qualità

Con il ritorno a scuola, è necessario dotare i bambini di mascherina, ma come fare a capire se si tratta di un prodotto di buona qualità? Ecco il trucco.

Con l’inizio della scuola è sempre più importante dotare i bambini di una mascherina: ma come fare a sapere se sono o meno di buona qualità? Esiste un trucco molto semplice per scoprirlo… Non ci credete? Andiamo a scoprirlo insieme.

Si torna a scuola (ma protetti): ecco come fare

Il ritorno sui banchi in questo 2020 è assolutamente particolare. Tra incertezze, paure e timori dovuti al COVID-19, il primo giorno di scuola è qualcosa di completamente inedito. È per questo motivo che fornire una mascherina ai bambini è il minimo indispensabile per proteggerli dagli effetti devastanti della pandemia, sebbene sorgano molti dubbi sull’effettiva buona qualità di questi utili supporti di sicurezza.

Senza alcun tipo di sorpresa, la discussione pubblica si è spesso incentrata sull’opportunità o meno di far indossare la mascherina ai più piccoli, facendo aumentare dubbi e sospetti di famiglie che sembrano sempre più confuse.

Come capire se una mascherina per bambini è di buona qualità?

È per questo che a spiegarci come riconoscere una mascherina di buona qualità arriva il dottor Thomas Russo, professore dell’Università di Buffalo specializzato in malattie infettive, che ha parlato ai microfoni di Insider.

“Credo che la cosa più necessaria sia dotare i bambini di una buona scorta di mascherine di alta qualità”, ha rivelato, spiegando come fare a districarsi tra i diversi prodotti presenti in commercio. Una mascherina di buona qualità, ottima per i bambini, si riconosce per essere prodotta con tessuti multi-strato ad alta densità, attraverso le quali non si possa vedere nulla, né tanto meno far passare delle gocce di saliva.

La prova del nove sta nel soffiare attraverso la mascherina: se si sente dell’aria dall’altro lato, allora ci si trova di fronte ad un prodotto di bassa qualità, da evitare assolutamente se davvero teniamo alla salute dei nostri bambini.

foto: Shutterstock