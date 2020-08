Scuotete la testa per mandare via l'acqua dalle orecchie? State mettendo in pericolo il vostro cervello, lo dice una ricerca americana

Dopo un bagno in mare o un tuffo in piscina, capita spesso di avere un po’ di acqua nelle orecchie. In molti scuotono la testa per mandarla via (siano essi grandi o piccini), ma uno studio americano mette in guardia: non fatelo, può essere pericoloso.

Meglio non scuotere la testa per rimuovere l’acqua dalle orecchie

Leggi anche:>> PERCHÈ IL RUMORE DELL’ACQUA FA VENIRE VOGLIA DI FARE LA PIPÌ

Fin da quando siamo piccoli, per rimuovere l’acqua dalle orecchie viene spontaneo scuotere la testa. Un team di ricercatori coordinato dal dottor Anuji Baskota dell’ateneo di New York, ha ricreato un condotto uditivo con una stampante 3D e ha scoperto che la forza necessaria per espellere l’acqua è tale da poter provocare danni al cervello.

Certo tutto dipende dal volume e dalla posizione del liquido all’interno del condotto, ma stando a questa ricerca, presentata al meeting 2019 della Division of Fluid Dynamics dell’American Physical Society, ogni qualvolta abbiamo fatto questo gesto abbiamo rischiato di compromettere la salute del nostro cervello. A rischiare di più sono i bambini, poiché come spiegano gli scienziati, minori sono le dimensioni del condotto maggiore la forza necessaria per far fuoriuscire l’acqua.

Come fare allora a mandarla via senza correre rischi per la nostra salute?

Si può scuotere delicatamente il lobo dell’orecchio, oppure sdraiarsi su un fianco. Se proprio non riusciamo a liberarci del fastidioso liquido esistono delle soluzioni che ne possono favorire la fuoriuscita.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.