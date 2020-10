Il melograno è un frutto dalle innumerevoli proprietà benefiche. Ma come sgranarlo senza complicarsi la vita? Il suggerimento di Benedetta Rossi.

E’ un frutto dalla innumerevoli proprietà benefiche e perfetto per diversi piatti, stiamo parlando del melograno. Un alimento gustoso e fresco che può mettere in difficoltà: come sgranarlo? Ecco i consiglia di Benedetta Rossi.

Melograno, ecco come sgranarlo in pochi secondi. Il trucco di Benedetta Rossi

Leggi anche:>> MELOGRANO: IL SUOPERFOOD ALLEATO DELLA LINEA, DEL SONNO E DEL CUORE, MA ATTENTI A QUESTE CONTROINDICAZIONI

Il Melograno è un frutto versatile che può essere mangiato da solo, o usato per guarnire piatti. Avete mai provato ad esempio le lenticchie con il ginger e i chicchi di melograno? Ma anche il succo è buonissimo e ottenerlo è molto semplice. Basta tagliarlo a metà e utilizzare un comune spremi agrumi. Ma se volete sapere come fare per sgranare i suoi chicchi, la rossa più amata della cucina Benedetta Rossi sul suo sito Fatto in Casa da Benedetta da un consiglio per farlo in modo semplice.

Prendete il melograno e tagliate la parte superiore dalla parte del picciolo. Quindi su un tavolo, fatelo rotolare schiacciandolo leggermente con le mani. Create dei solchi come se voleste tagliarlo a spicchi ma senza incidere troppo profondamente. Prendete una scodella e tenendo in mano il frutto con la parte tagliata verso il basso, picchiate la buccia con un cucchiaio. Vedrete che i chicchi cadranno semplicemente e facilmente.

Non resta altro che sbizzarrirvi con le ricette!

Crediti foto@Shuttertsock