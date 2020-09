Vuoi misurare la febbre ma non hai il termometro? Usa la mano ma solo in questo modo

Esiste un metodo per misurare la febbre anche senza termometro e con l’uso di una sola mano… ma bisogna essere più precisi di quello che si crede!

Ma voi lo sapevate che esiste un modo per misurare la febbre senza il termometro? Non sarà accurato al 100% ma si tratta di un metodo funzionante, in grado di darci un’idea di massima sulla nostra temperatura corporea in caso di alterazioni. Ma quale sarà mai questo metodo? Andiamo a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, febbre, tosse e un sintomo allarmante: attenzione agli occhi

I sintomi della febbre più comuni: ecco cosa guardare

Partiamo dalle basi. Avere la febbre vuol dire avere una temperatura corporea che sia salita al di sopra del normale range 36,7-37,5 °C. I sintomi più comuni li conosciamo tutti: sentirsi accaldati ma avere al contempo i brividi, pelle arrossata, dolori, sudorazione, debolezza e disidratazione…

Il metodo più accurato per misurare la febbre è un termometro, ma talvolta ci si ritrova senza. Per stabilire quindi se un soggetto abbia o meno la febbre la prima cosa da fare è osservarlo. Se ha la pelle arrossata (soprattutto guance e viso), mostra uno stato di affaticamento estremo e ha gli occhi lucidi e lacrimanti, allora è probabile che abbia la febbre.

Misurare la febbre senza termometro: va fatto col dorso della mano

Il più vecchio metodo per misurare la febbre senza termometro è quello di controllare la fronte con una mano, verificando se risulti più calda del solito. L’errore più comune è però quello di controllare con il palmo della mano, che però può fornirci un risultato falsato.

La pelle presente sul palmo della mano, infatti, non è molto sensibile al calore e, pertanto, per controllare la temperatura corporea di un’altra persona è meglio utilizzare il dorso.

La misurazione va effettuata ovviamente in un ambiente che non sia stato eccessivamente riscaldato né raffreddato e su un soggetto che non abbia effettuato degli sforzi fisici nel periodo immediatamente precedente (ricordatevi inoltre che è un errore tentare di abbassare subito la febbre).

Photo Credits: Shutterstock