Dagli USA arriva una scoperta che sorprende: bere caffè la sera non ha influenze dirette sul sonno. Ecco invece cosa è meglio evitare.

Quante volte avete rinunciato al caffè dopo cena convinti che non vi faccia dormire? Ebbene uno studio di Harvard svela che non c’è un legame tra le due cose.

Non bevi caffè di sera per paura di non dormire? E’ un falso mito

Lo studio condotto da alcuni ricercatori della Harvard Medical University e della Florida Atlantic University, sfata un mito una di quelle certezze che abbiamo sempre avuto. Il consumo di caffè (ed anche di teina) serale non avrebbe l’effetto ‘sveglia’ tanto temuto.

I ricercatori hanno studiato la qualità del sonno di un gruppo di 785 persone per 5164 notti. Il risultato è stato che mentre nicotina e alcool hanno un impatto considerevole sulla qualità del sonno, il caffè non lo ha.

“Questo studio rappresenta uno dei più grandi esami longitudinali delle associazioni di uso serale di alcol, caffeina e nicotina – ha detto Christine Spadola della Florida Atlantic University – con risultati del sonno misurati oggettivamente”.

I risultati di questa ricerca, evidenziano che mentre il caffè non ha alcun impatto sul sonno, l’alcool ce l’ha sulla qualità mentre la nicotina sulla durata. Se siete tra coloro che fumano una sigaretta prima di andare a dormire, sappiate che vi state privando di circa 42 minuti di sonno.

Certo la qualità del sonno non è legata solo al consumo di alcool e nicotina: influiscono in modo negativo anche gli schermi di Tv, computer, tablet, e cellulari.

Attenzione però a non esagerare con il consumo di caffè. Come dice il detto ‘il troppo stroppia‘ e se bere il caffè la sera non influirà sul vostro sonno, berne troppi influirà sulla vostra salute.

Crediti foto@Kikapress