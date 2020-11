È tra gli alimenti considerati leggeri e sani, ma l'insalata spesso può risultare difficile da digerire. Gli esperti spiegano il perché

L‘insalata è tra i piatti considerati sani e che spesso mangiamo per restare leggeri. Capita però, di non riuscire a digerire questa verdura, e avvertire un certo gonfiore. Le motivazioni sono diverse, come spiegato dagli esperti.

Non riesci a digerire l’insalata? Ecco da cosa può dipendere

Lattuga, valeriana, songino… ci sono tantissime tipologie di insalata che si prestano a ricette sfiziose e fresche: dalla Cesar Salad a quella Greca. I fattori che possono portare ad una cattiva digestione di questa verdura sono legati a più aspetti. In primis il carico di fibre che questo alimento porta al nostro corpo ed in particolare modo al nostro intestino.

“Mangiare insalate e lattuga mette un pesante ‘carico’ di fibre sull’intestino – ha spiegato il dottor Niket Sonpal, un internista e gastroenterologo di New York City, a LiveStrong – e, se sei leggermente sostenuto, le tue viscere faranno un po ‘gli straordinari per tirare fuori tutto”.

Gonfiore e cattiva digestione possono essere causate anche dai condimenti e dagli altri alimenti che vengono messi per condire l’insalata, come ha spiegato il Dr. Robynne Chutkan, gastroenterologo. Bisogna considerare la composizione dei condimenti soprattutto in termini di qualità componenti.

Provate a non inserire ingredienti piccanti che possono irritare il rivestimento dello stomaco ma fate attenzione anche a quanta insalata state mangiando. Spesso si pensa che essendo una alimento salutare se ne possa mangiare porzioni abbondanti: fate attenzione alla quantità, mangiando porzioni equilibrate.

Crediti foto@Shutterstock