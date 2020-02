Se non riesci a dimagrire, uno dei responsabili potrebbe essere la leptina un ormone prodotto dalle cellule adipose. Ecco come attivarlo

Diete, attività fisica, vita sana, a volte possono non bastare per dimagrire. In questi casi potrebbe essere responsabile dell’insuccesso la Leptina, un ormone prodotto dalle cellule adipose. Ma con una giusta alimentazione e attività fisica lo si può attivare.

Non riesci a dimagrire? Può dipendere da questo ormone

Che cos’è la Leptina? E’ un ormone di natura proteica (scoperto nel 1994) che ha un ruolo attivo nella regolazione del metabolismo e nel consumo energetico. E’ prodotto dalle cellule adipose ed è in grado di inviare informazioni al cervello sul livello di grassi assunti dal nostro corpo.

Quando aumentano le riserve lipidiche, viene accelerata la sintesi della leptina che segnala al cervello di ridurre l’assunzione di cibo. La ricerca ha dimostrato che c’è un legame tra questo ormone e la capacità di dimagrire. Quindi aumentarne la produzione può essere un metodo naturale per perdere peso. Una non corretta produzione di questo ormone può essere tra le cause di obesità. Come si può cercare di attivarla? Attraverso una dieta bilanciata e l’esercizio fisico.

Va precisato che i cibi non contengono questo ormone, ma attraverso una dieta ben bilanciata e l’attività fisica lo si può attivare, aumentandone la produzione e facendo si che il metabolismo venga accelerato e favorisca il dimagrimento.

Spazio dunque ad un’ora di attività fisica al giorno, no a cibi spazzatura, alcolici, biscotti industriali, merendine ed eccesso di zucchero. Si a uova, pompelmo, carote, yogurt, cavolo, cereali integrali, peperoni, ciliegie, succo di limone, noci. Secondo uno studio condotto dall’University of Texas Health Scienc Center basterebbe perdere un chilo per far si che la leptina torni a funzionare bene.

La nostra raccomandazione è sempre la stessa: se volete dimagrire, ricordatevi di rivolgervi al vostro medico. Le soluzioni fai da te così come le diete drastiche non sono il giusto percorso da intraprendere.