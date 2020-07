La vitamina D è importante per il nostro organismo. La assorbiamo dal sole ma una sua carenza potrebbe essere il motivo che non vi fa dimagrire

La vitamina D è fondamentale per il nostro organismo, non solo per la prevenzione di diverse malattie ma anche per ritrovare la forma perfetta. Non riuscire a dimagrire, potrebbe essere legato ad una carenza di vitamina D.

Non riesci a dimagrire? Può essere carenza di vitamina D: i sintomi

Chiamata anche la vitamina del Sole, la vitamina D promuove l’assorbimento di calcio, magnesio ferro attraverso l’esposizione al sole. E’ raccomandato infatti di esporsi al sole per almeno 30 minuti al giorno. La si può assumere anche attraverso alcuni alimenti: funghi, formaggi, pesce azzurro, uova, burro.

Sono molte le persone al mondo che ne sono carenti, e anche in Italia la percentuale è elevata. Sono diverse le cause legate a tale carenza: da una dieta in cui non sono molto presenti gli alimenti sopra citati, ad una scarsa esposizione al sole. Ma la cause possono essere malattie epatiche e renali, l’assunzione di alcuni farmaci o una alterata capacità di assorbimento intestinale.

Tale carenza compromette la mineralizzazione delle ossa, aumenta il rischio cardiovascolare la predisposizione al diabete, all’ipertensione e alla sindrome metabolica.

Ma come può il non riuscire a dimagrire essere legato alla carenza di Vitamina D? Ebbene nelle persone che ne hanno un buon livello, il rapporto tra massa grassa e massa magra è bilanciato, sono normopeso e non tendono ad ingrassare. Uno studio pubblicato sul Nutrition Journal sostiene che un aumento del livello di vitamina D porta a ridurre il grasso corporeo.

Una carenza di vitamina D porta ad una massa grassa elevata, un rallentamento del metabolismo che di conseguenza fa bruciare meno calorie.

Sono diversi i sintomi che possono segnale una mancanza di tale vitamina: dolore alle ossa e alle articolazioni, debolezza, fascicolazioni muscolari, stanchezza, deformazione ossea nei giovani e fragilità nelle persone adulte.

