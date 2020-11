Congelare la carne è un comoda possibilità ma fate attenzione: scongelare gli alimenti in modo sbagliato può essere pericoloso

La possibilità di congelare il cibo è una soluzione straordinaria quando si ha poco tempo per cucinare, ma per scongelare la carne fate attenzione.

Non scongelare il pollo sul bancone della cucina

Sebbene congelare gli alimenti cotti o crudi possa essere una soluzione che evita lo spreco alimentare e aiuta in cucina quando si ha poco tempo, il processo per scongelarlo è molto delicato. Soprattutto quando si tratta di carne e pollo.

Scongelare la carne in modo errato può provocare la proliferazione di batteri. Secondo il servizio di sicurezza e ispezione alimentare del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, il pollame in particolare modo ha bisogno di una certa temperatura per esser scongelato onde evitare questo rischio.

Il metodo corretto per scongelare la carne ed in particolare il pollo, non è farlo a temperatura ambiente sul piano della cucina. Meglio passare l’alimento dal congelatore al frigo. Certo è un metodo che richiede un po’ di tempo, ma è il più corretto. Un pollo intero potrebbe richiedere due giorni per scongelarsi completamente. In generale per porzioni più piccole basterà metterlo il giorno prima per il giorno dopo.

Un altro metodo come consiglia l’USDA è quello di mettere il pollo congelato in ammollo in acqua fredda. Mettetelo in un sacchetto impermeabile e immergetelo in acqua fredda; l’acqua va cambiata ogni 30 minuti. È un metodo che richiede un po’ di pazienza e attenzione perciò se avete molta fretta potete utilizzare l’apposita funzione del microonde. Dovrete però poi cucinare la carne velocemente.

Se lo si è congelato in piccolo taglio, lo si può anche mettere direttamente in padella. Fate attenzione a non usare una fiamma troppo alta e abbiate un po’ di pazienza. Il rischio è quello di avere carne cotta fuori ma ancora fredda al suo interno.

Crediti foto@Shutterstock