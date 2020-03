Lancette spostate indietro di un'ora e giornate 'più lunghe': è arrivata l'ora legale e a risentirne non siamo solo noi uomini ma anche cani e gatti.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo è entrata in vigore l’ora legale. Questo ha significato spostare le lancette dell’orologio avanti di un ora, le giornate saranno più lunghe a livello di luce e la Primavera è ufficialmente iniziata. Ma ad essere scombussolati da questo cambio d’ora non siamo solo noi uomini: gli effetti si fanno sentire anche su cani e gatti.

Ora legale, gli effetti su cani e gatti: cosa cambia in questi giorni

Il cambio dell’ora comporta sempre un po’ di disorientamento, almeno in alcuni. Se siete soliti svegliarvi alle 7, con l’ora legale saranno le ‘vecchie’ 6; può essere necessario un periodo di assestamento affinché il nostro corpo si abitui. Ma non siamo gli unici ad avvertire il cambiamento. Anche i nostri amici a 4 zampe, cani e gatti, lo sentono. Loro hanno imparato a conoscere le nostre abitudini, la nostra routine quotidiana, e quando il ritmo cambia loro se ne rendono conto. E questo potrebbe provocargli stress.

In tal caso, per addolcire gli effetti su cani e gatti potete provare a modificare piano piano i loro appuntamenti quotidiani. Va detto che il ritmo giornaliero di veglia e di sonno dei gatti è scandito dalla luce e dai rumori che arrivano dall’esterno. Per questo loro avranno più facilità ad adattarsi al cambio dell’ora.

Tuttavia se notate che il vostro fido o il vostro micio, sono nervosi e ‘strani’ non preoccupatevi. Un po’ come noi dopo qualche giorno si abitueranno ai nuovi orari e al nuovo ritmo.

