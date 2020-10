La zucca è un alimento versatile perfetto per fare piatti dolci e salati. E visto che questo è il suo periodo, ecco come usarla per fare il pane

Ottobre è il mese di Halloween e della zucca, un alimento amico delle diete che può essere preparato in tantissimi modi. Perfetta per una zuppa è anche ottima per preparare il pane vagano. Ecco come farlo a casa.

Pane vegano fatto in casa, usa la zucca!

Contrariamente a quanto si possa pensare dato il suo sapore dolciastro, la zucca è un alimento che si sposa perfettamente con le diete ipocaloriche e la possono mangiare anche le persone che hanno il diabete. Il suo uso in cucina è ampio: è perfetta per preparare piatti dolci o salati.

Può addirittura sostituire le uova in diverse ricette per fare il pane. Lo ha raccontato ad Insider Tracy Wilk, capo chef dell’Institute of Culinary Education. La proporzione da fare è semplice, e Wilk spiega che si può usare anche la zucca in scatola. Per ogni uovo previsto dalla ricetta per il pane, usate un quarto di tazza di zucca.

Ricetta del pane alla zucca

Ecco una ricetta provata da una nostra lettrice per realizzare dei fantastici panini di zucca, che potete poi farcire a vostro piacimento. Tutto quello che vi occorre è:

300 gr di zucca cruda

400 gr di farina manitoba

100 gr di farina 00

1 panetto di lievito di birra fresco (in alternativa 1 bustina di quello secco attivo)

70 gr di olio di semi “neutro”

1 vasetto di yogurt di soia naturale

latte di soia naturale q.b.

15 gr di sale

Come procedere

Tagliare la zucca a pezzetti e metterla dentro la carta stagnola. Quindi cuocere in forno per 45 minuti a 180°C e lasciarla raffreddare in forno. Utilizzando un mixer, tritare la zucca fino ad ottenere una purea molto fine.

Unire alle due farine il sale e sciogliere in poco di latte tiepido il lievito. In questo modo verrà attivato. Versare al centro delle farine la purea di zucca, il lievito, lo yogurt e l’olio.

Impastaee il composto lavorandolo bene. Se serve aggiungere qualche cucchiaio di latte di soia per ammorbidirlo. Disporre l’impasto in una ciotola capiente e lasciare lievitare finché non sarà raddoppiato di dimensione.

Una volta lievitato, lavorare nuovamente l’impasto fino a farlo sgonfiare. Quindi procedere con la realizzazione dei panini. Possono essere fatti delle dimensioni e delle forme che desiderate e potete personalizzare l’impasto insaporendo con delle spezie.

Disponete i vostri panini su una placca da forno e lasciate lievitare nel forno tiepido per due ore.

E’ arrivato il momento della cottura: 180°C per 20 minuti, mettendo un pentolino con acqua bollente sul fondo del forno per creare umidità. Sfornate e.. bon appétit!

Crediti foto@Shutterstock