Croccanti e dorate? Ecco come ottenere delle patatine fritte perfette anche se sono surgelate, grazie ai consigli degli chef.

Le patatine fritte surgelate sono spesso un jolly da giocare quando si ha poco tempo per cucinare. Per farle venire croccanti e dorate c’è un semplice trucco da seguire.

Patatine fritte surgelate perfette? Il trucco sta nel sale

Solitamente per fare le patatine fritte surgelate basta metterle su una teglia e infornarle. Ma se volete che siano croccanti e dorate ci sono dei piccoli trucchi da seguire partendo dalla cottura per arriva fino ai condimenti. Le patatine surgelate possono infatti trasformarsi in un gustosissimo piatto che non vi farà sfigurare.

A rivelare il segreto della frittura perfetta sono stati RJ Harvey, chef e direttore di Potatoes USA e la chef Laurene Koeppe fondatrice di Create Hospitality.

Harvey ha rivelato che per una cottura perfetta è meglio mettere il prodotto direttamente sulla griglia in forno. In questo modo l’aria calda circolerà liberamente raggiungendo ogni parte della patatina rendendole croccanti e con quel bel colore dorato. La Koeppe suggerisce, se l’avete, di utilizzare una friggitrice ad aria. In un quarto d’ora otterrete un risultato di grande soddisfazione.

In entrambi i metodi, è fondamentale la tempistica della salatura. Non va aggiunta né prima né durante la cottura, bensì appena le avrete sfornate. In questo modo rimarranno asciutte e croccanti. Per renderle ancora più particolari potete utilizzare anche i preparati di sale arricchiti con le spezie o sbizzarrirvi a guarnire il piatto con le salse che più vi piacciono.

Crediti foto@Shutterstock