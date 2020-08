Perché le dita in acqua si raggrinziscono? Cosa ha scoperto la scienza

Vi siete mai chiesti perché le dita in acqua si raggrinziscono? La scienza si è interrogata e ha provato a dare una risposta a questa strana domanda.

Vi siete mai ritrovati, magari dopo un bagno in piscina o al mare, ad osservare le vostre dita accorgendovi che hanno assunto un aspetto molto simile a quello delle spugne? Vi siete mai chiesti perché le dita in acqua si raggrinziscono? La risposta, ovviamente, ce la dà la scienza!

Andiamo con ordine. A chiedersi perché le dita in acqua si raggrinziscono sono stati alcuni ricercatori dell’Università di Newcastle, nel Regno Unito. Gli scienziati in questione hanno deciso di scoprire come mai la nostra pelle abbia assunto questa curiosa caratteristica, pubblicando i risultati sulla rivista scientifica della Royal Society Biology Letters.

Dalle loro osservazioni è venuto fuori che, in acqua o maneggiando degli oggetti bagnati, le dita rugose hanno una prensilità maggiore. Questo vuol dire che le pieghe rugose che compaiono sulle dita quando le mani rimangono a lungo nell’acqua hanno la specifica funzione di aiutare a maneggiare meglio eventuali oggetti presenti nell’acqua.

Dita rugose nell’acqua: potrebbe essere dovuto all’evoluzione

I ricercatori dell’università britannica hanno anche ipotizzato che questa caratteristica sia stata indotta dall’evoluzione, ovvero dalla necessità di procurarsi del cibo in ambienti umidi e paludosi o direttamente nell’acqua. Gli studi condotti sullo stesso argomento, però, sono molti e spesso contrastanti tra di loro e c’è anche chi sostiene che quelle rughe non servano a nulla…

In ogni caso, sia che la funzione sia stata indotta dall’evoluzione, sia che si tratti di una mera causalità, di una cosa siamo certi: quando le dita si raggrinziscono vuol dire che siamo stati in acqua un po’ troppo, qualunque sia il perché e sia che ci troviamo al mare, al lago o in piscina!

