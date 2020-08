Come conservare il pesce in freezer? Gli errori da non commettere e i trucchi per capire se il nostro alimento è fresco oppure no

Il pesce è un alimento dai molti effetti benefici per il nostro corpo. Può capitare di comprarlo fresco e magari non cucinarlo subito e allora arriva il dubbio: come conservarlo? Quanto tempo può restare in freezer? Cerchiamo di fare chiarezza.

Pesce, quanto tempo in freezer? Il giusto calcolo da fare

La possibilità di congelare gli alimenti è senza ombra di dubbio una grande comodità. Tuttavia dobbiamo tener presente che ogni alimento ha i suoi modi e tempo di conservazione in freezer. Per quanto riguarda il pesce, deve essere fresco, pulito e in base alla tipologia lo si può conservare fino a 6 mesi.

Iniziamo con qualche consiglio per capire se il pesce che stiamo acquistando è fresco. La qualità di questo alimento la possiamo vedere osservando gli occhi, la pelle, le squame, le branchie, la colonna vertebrale e la carne. L’occhio deve avere convesso con una pupilla nera e brillante, e la cornea trasparente. La pelle non deve avere decolorazioni e la mucosa deve essere acquosa e trasparente. Le squame devono aderire bene alla pelle, mentre le branchie, devono presentarsi di un colore rosso vivace, emanare un odore di alga marina essere umide e non presentare del muco. La colonna vertebrale deve staccarsi facilmente dalla carne, che deve a sua volta essere morbida e flaccida.

Per congelarlo, il pesce deve essere pulito (eviscerato) e lavato. Si consiglia di riporlo in piccole porzioni così da poter scongelare solo quello di cui si ha bisogno. Utilizzare gli appositi sacchetti per alimenti da freezer e scrivere sopra la data.

Il pesce magro (merluzzo e sogliola) si mantiene fino a 6 mesi. Quello grasso (tonno, salmone, sgombro) fino a 3 mesi. Seppie e calamari possono essere conservati 3/4 mesi. Tutte le altre tipologie non più di 3 mesi.

Nel caso in cui lo vogliate mangiare entro 24 ore dall’acquisto, il consiglio è quello di riporlo in frigo dentro un contenitore ermetico, oppure in mezzo a due piatti.

Crediti foto@Shutterstock