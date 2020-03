Yoga per superare lo stress da quarantena: i consigli di Francesca Senette

Francesca Senette ci parla de “Il piccolo libro dello Yoga” (Edizioni Sonda), una guida per approcciare una filosofia che fornisce immensi benefici al corpo e alla mente: ecco come affrontare al meglio e senza stress questo periodo di quarantena

Intervista a Francesca Senette: come resistere alla quarantena grazie allo Yoga

Da conduttrice tv a insegnante di Yoga, il salto nella carriera di Francesca Senette è stato vertiginoso, così come lo è stata la capacità di rivoluzionare la sua vita in toto da quando ha abbracciato un modo del tutto nuovo di vedere il mondo, percepire le persone, mettersi in contatto con la parte più profonda di sé.

Mai come in questo forzato periodo di quarantena possono venirci in soccorso i suoi consigli su quanto sia utile praticare Yoga per non arrendersi alla routine, alla noia, alla depressione che il difficile momento di isolamento ci sta facendo sperimentare.

Ne “Il piccolo libro dello Yoga” (edizioni Sonda), infatti, Francesca Senette si mette a disposizione di principianti e non per sfatare alcuni miti popolari legati allo Yoga e soprattutto condividere tutti insieme la voglia di vicinanza che sentiamo così forte da quando siamo costretti invece a mantenere una certa distanza di sicurezza gli uni dagli altri.

Francesca Senette e “Il piccolo libro dello Yoga”: i consigli per intraprendere questa pratica

Abbracciare il sé, l’altro, abbracciare i nostri limiti e superarli, abbracciarci spiritualmente e riconoscerci come esseri simili: tutto questo, grazie allo Yoga, può profondamente contribuire a migliorare le nostre giornate, a renderci individui più consapevoli, a sviluppare nuove visioni della vita che stiamo vivendo adesso e di quella che vivevamo prima, forse troppo di corsa o troppo superficialmente.

Fondamentale il ruolo della respirazione, per Francesca Senette è il modo principale che abbiamo per distaccarci da quella che definisce “mente-scimmia” e metterci di nuovo in contatto con il nostro “es”: aiuta in questo senso anche la mindfulness – ha spiegato la giornalista – ma il primo approccio alla calma interiore deriva proprio dallo Yoga. Ecco perché questo auto-isolamento a cui siamo costretti può essere la giusta occasione per imparare ad ascoltarci sul serio!

Se Francesca Senette vi ha stuzzicato con le curiosità legate al suo libro che ci ha fornito nel corso dell’intervista, vi farà piacere sapere che terrà due lezioni a settimana di Yoga su Instagram (CLICCA QUI PER ANDARE SUL SUO PROFILO UFFICIALE). Sono aperte a tutti e hanno l’obiettivo, tra gli altri, anche di dare una sferzata di ottimismo e positività a chi la segue in quarantena.

PhotoCredits@Andrea Dal Prato