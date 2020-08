Il segreto per fare delle polpette di carne morbide e gustose? Ecco la ricetta che si tramanda di madre in figlia, semplice buona e leggera

Le polpette di carne della nonna, erano in origine un piatto povero realizzato con gli avanzi di carne. Una ricetta semplice e gustosa per non sprecare il cibo avanzato. Ecco come farle in modo che siano morbide e saporite.

Polpette di carne: il segreto per averle ancora più morbide e saporite

Quando si tratta di cucina gli chef tendono a non rivelare i propri segreti. Questa volta uno chef di eccezione, la mamma di una nostra lettrice, ha deciso di condividere con noi il suo segreto per fare delle polpette di carne morbide e gustose. Un piatto che è in grado di mettere d’accordo tutti: grandi e piccini.

Al pomodoro o in bianco, con il vino o senza, il procedimento di partenza è sempre lo stesso. L’ingrediente segreto è un po’ di ricotta e un pochino di latte per ammollare il pane.

La ricetta per farle in padella, non fritte, ma ugualmente gustose.

Ingredienti:

600 gr di carne macinata (250 gr di maiale e 350gr di manzo); 80 gr di ricotta; 50 gr di parmigiano reggiano; 1 uovo; sale q.b.; 1 cucchiaio di prezzemolo tritato; 50 gr di mollica di pane, latte q.b, pangrattato o farina q.b; 1 bicchiere di vino bianco.

Procedimento:

In un pentolino scaldate un pochino di latte con il quale ammorbidire la mollica di pane. Strizzate la mollica e mettetela in una ampia ciotola dove aggiungerete: il macinato, l’uovo, la ricotta, il parmigiano e il prezzemolo. Salate e impastate il composto con le mani.

Fate quindi delle piccole palline fino aiutandovi con un cucchiaio da minestra. Quindi rotolatele nella farina o nel pangrattato. Procedete così fino a finire il composto. In una padella scaldate un po’ di olio e aggiungetevi le polpette; fatele dorare girandole di tanto in tanto. Sfumate con il vino bianco e servite. Buon appetito!

Crediti foto@Shutterstock