Pulire casa in modo sostenibile? Fai attenzione al dettaglio sull’etichetta dei prodotti

Sempre più italiani scelgono di pulire casa in modo sostenibile. Ecco come fare a scegliere i prodotti migliori senza essere tratti in inganno.

Negli ultimi anni, sempre più italiani si stanno impegnando per rendere le loro vite quotidiane e le proprie case più rispettose dell’ambiente, anche quando si tratta di pulire casa, un’operazione fatta sempre più spesso fatto in modo sostenibile. Fortunatamente, ci sono molte opzioni disponibili sul mercato, che possono aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle attività quotidiane di pulizia.

Pulire casa in modo sostenibile: ecco il trucco dell’etichetta

Tuttavia, non tutti i prodotti pubblicizzati come “verdi” o “ecologici” sono effettivamente neutri o non dannosi per l’ambiente, quindi è importante prestare attenzione ai dettagli sull’etichetta.

Il primo passo per rendere le pulizie domestiche più sostenibili è infatti leggere attentamente quello che c’è scritto sui prodotti acquistati. Ogni azienda è obbligata per legge a fornire informazioni sulla composizione del prodotto, sulla presenza di eventuali allergeni e sulle precauzioni d’uso.

Tuttavia, la lista degli ingredienti può essere molto lunga e complessa da capire per i consumatori non esperti. In questi casi, esistono apposite app per cellulare che consentono di scansionare il codice a barre o inserire il nome del prodotto per ottenere informazioni utili sulla sicurezza del prodotto per l’ambiente e per la propria salute. Un INCI (elenco degli ingredienti) troppo lungo non è mai un buon segno.

I produttori spesso pubblicizzano i propri prodotti come “green” o “naturali” con slogan e simboli verdi in bella vista sul packaging. Tuttavia, questi prodotti possono contenere ingredienti che sono dannosi per l’ambiente, come tensioattivi e fragranze sintetiche, oltre che conservanti aggressivi.

Una volta lette attentamente le etichette, quindi, è possibile optare per prodotti eco-sostenibili, che utilizzano ingredienti naturali e biodegradabili, come il bicarbonato di sodio, l’acido citrico, l’olio di limone e l’aceto bianco. Questi prodotti sono efficaci per la pulizia di ogni tipo di superficie e sono sicuri per l’ambiente e per la salute umana.

Photo Credits: Shutterstock